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鄭問的千年一問

〈藝行者〉陳文剛

剛拜讀完《千年一問Chen Uen︰鄭問紀錄片》，才從側面了解更多鄭問大師的生平點滴。一個人能成功，有人說可能是幸運之神眷顧，但一個人長時間成功，就絕對沒有僥倖這回事，而是以實力、魄力與努力換取的；台灣國寶級漫畫大師鄭問，就是一個實力、魄力、努力兼備的奇才，千年出一問，一問要千年。

鄭問本名鄭進文，因為他覺得自己畫得那麼好，為什麼沒有人欣賞，真是無語問蒼天，就這樣以筆名鄭問行世。鄭問從小就喜愛畫畫，9歲已能在廟前地上畫出與他等身高的門神畫像，之後考上復興商工美術科，學習畫畫及雕塑，非常勤力，畫到手流血也不自知。高三時，鄭問被分派到雕刻組，因而訓練到對立體觀察的能力，以及對表情的掌控。

和他共事的人形容，鄭問是工作狂，很能熬夜，一周只睡兩次。他自己承認最初的畫風是模仿日本漫畫家池上遼一，但他一心要創出自己的風格，慢慢形成了水墨與寫實混合的獨特畫風，可說是鄭問的招牌。

他一生不停挑戰自我，在台灣成名後，先後去日本、香港及中國大陸創作，可惜天妒英才，2017年3月26日凌晨3時，鄭問因為心肌梗塞逝世，享年58歲。

日本 雕塑 香港

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