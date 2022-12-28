住屋在靠近唐人街的半面山坡上社區，平日一有空閒，少不了開車趕往唐人街書店買中文書報，回來後坐在後院的木棚下，泡好一壺紅茶，邊細品或邊閱讀，十分快意。

又一個午間，正在木棚下看報，忽聞有人隔著柵欄輕聲打招呼。抬頭看去，只見是來自香港 的張先生。

他拉拉戴著的口罩 ，舉手指指木棚說：「剛剛去附近屋苑裝修回來路過，對木棚還滿意吧？」我放下茶杯，豎起大拇指說：「非常感謝，後院子有木棚真好。」

說起我後院子的木棚，有一段很不錯的記趣。

我們所住的社區規畫建屋基本上採用木料，每間木屋有後院子。不知設計者疏忽抑或其他原因，連接客廳與後院之間無遮無擋，每逢暑天，西面牆壁給太陽曬得火燙；下雨時，進出後院子挨雨淋頭。徵得社區物管處同意，一直念想搭建木棚作遮蓋。

一次傍晚，望見鄰居南面第三幢的林先生後院子撐起藍色大帳篷，下半夜來了大風雨，次日見到大帳篷給風雨掀翻了。

某天繞社區公園散步，見劉先生後院子搭有木棚。問劉先生，他說鄰居黃先生很熱心，忙裡偷閒，每天利用下午兩個小時過來幫忙搭好木棚。據說木料與人工費加起來便宜，雖然簡陋，總比大帳篷好得多。

沒想到，連續兩天兩夜下雨，看到劉先生匆匆忙忙開車退出車庫。問其故，他嘆口氣說木工這碗飯，並非誰想吃就能端起的。我才知道黃先生不是專業木工，疏忽大意將幾枚鉚釘鑲進內牆，造成雨水滲入屋，劉先生趕緊找人補漏。

一個朋友向我介紹木工方先生，方先生上門簡單量度後，開出的人工費很高，我猶豫不決。過不久，在唐人街遇見香港朋友趙先生，無意中說及搭木棚的事。他推薦木工張先生，說張先生出國前在香港九龍半島做裝修多年，木工手藝有口皆碑。

隔天下午，趙先生開車帶張先生來我住處。張先生在搭木棚的位置細緻丈量後，說的價錢比方先生低了五分之二。

前後三天，木棚完工了。十平方米左右的木棚精緻結實，與屋子協調一致。

一場波及全球的疫情 突然而來，時間一晃，很快將近三年。

離我住屋對面不遠也有半面山坡，有許多棵大小樹木，常聞大小鳥雀叫喚，幸好後院子有木棚，既遮蔭又擋陽，風雨天或下雪除外，可見鳥雀停在木棚上啁啾。一陣陣清風吹來，鳥聲嘹亮、鮮花飄香。

我邀張先生進來木棚飲一杯熱紅茶，他攏攏口罩說：「謝謝，等疫情真正過去了，我會常來木棚飲茶。」

我歡快地說：「後院子有木棚，使我分享喜悅。」張先生望望半面山坡，再聆聽一會，樂哈哈說：「聽你說的『分享喜悅』這四字，確實心情開懷。坐在木棚下看書報、聽鳥語、聞花香，讓人心情開朗，好極了。」