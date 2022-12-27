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殺手機械人

〈每日驚艷〉張宏

看新聞方知「殺手機械人」竟然已面世。美國舊金山市市議會早前投票，批准警方可在「極端情況」下用機械人擊殺匪徒，引發市民強烈反對；其後在第二輪投票大逆轉，禁止賦予警方這項權力。

「殺手機械人」已在戰場使用，但民間竟然有機會出現，到底這是什麼東西？

「常見」的殺手機械人，看來完全不像卡通片的機械人，在美國的武器展覽會上，一家武器公司Ghost Robotics去年就展示了類似的裝置，有如在機械狗的背部安裝來福槍，它配合攝影機及探測感應裝置，可由人類遙控，用於「化學、生物、爆破、放射性、核子防衛」等工作。

另一種類似的裝置，則是在機械狗腰間掛上機關槍，同樣可能由人類遙控發射。以機械狗知名的Boston Dynamics急急畫清界線，強調無此產品，更聯同其他五大機械人生產商發表共同宣言，永不將機械人平台武器化。

在禁槍國家，人人不可以持槍，暫時沒有「殺手機械人」的問題。但在合法購槍的國家例如美國，即使機械人公司說「不」，卻不能阻止「愛好者」自行改裝，在無人機、機械狗身上安裝武器。為了對付這些真人殺手，又出現引入「殺手機械人」的爭議。以暴易暴，只會帶來更多道德、法律、技術的問題。

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