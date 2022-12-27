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為什麼孩子不跟妳說？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我忍不住嘰咕笑起來，兒子剛傳來的搗蛋照實在太搞笑了。身旁的媽媽友人卻一臉狐疑，溫婉地問：「妳有什麼辦法讓兒子什麼事都肯跟妳說呢？」

我愣住了，瞬間不知該從何說起。我反問她：「妳覺得孩子什麼事都不跟妳說嗎？」

友人點頭，眉頭蹙得緊緊。她形容八歲獨子像個啞巴，嘴唇像鎖上拉鏈，不論她如何哄，兒子都將心事憋起來，不願跟她傾訴。

我跟友人說，孩子不肯跟爸媽吐心事，原因繁多。其一，如果告知爸媽後，爸媽不僅幫不上忙，還會反過來責罵他的話，他才不會這麼笨告訴你們。

譬如有孩子告訴媽媽，他在學校被老師罰，但其實他是被冤枉的。媽媽不問因由，卻將孩子罵得狗血淋頭：「老師誰都不罰就罰你，擺明就是你不對，還想抵賴？」於是，孩子便學懂了，即使有事也不讓媽媽知道，免得更煩。

又有孩子深感爸媽不了解他們，爸媽只會從他們的角度判斷事情，說了也沒用，不如不說。又譬如孩子表示她不想學小提琴了，媽媽則滔滔不絕地說自己童年窮，想學琴也沒機會，卻沒有嘗試了解女兒此刻的心事。

友人搖搖頭，表示這並非他們的情況。我問她：「最後一次兒子跟妳說話是什麼內容？她說：「他說很怕數學老師，他好凶！」「那妳如何回答？」「我說爸爸認識校董，讓他請老師走人囉！」最怕爸媽搞出事來的孩子，保證什麼也不會跟你們說。

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