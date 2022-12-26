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淨與凈

〈六合飛翔〉岑逸飛

中文的「淨」、「凈」二字，可以相通，但又有各自涵義，且互為關聯，相互補足，缺一不可，具有一種極微妙的關係，值得一談。

「淨」有寧靜之義，所以「淨」與「靜」也可相通。

而在中國文字，《說文解字》謂「淨」字本指魯國北城門的池水，後來佛家傳入中國，唐玄奘翻譯佛典時以「淨」字簡化「清淨」，使「淨」字成為佛家的專用術語。但梵語的「清淨」，有wuddha，viwuddha，pariwuddha（巴利語suddha，visuddha，parisuddha）等詞，既可指離貪、瞋、痴等煩惱垢染的無漏，也可指諸法不可得的無執著狀態，以至身心澄澈的光明境界，可見佛家的「淨」字，含意深遠。

佛門中說的清淨是自心而發的清淨心，成就清淨心只有一個途徑就是嚴持戒律。

佛門講熄滅貪、嗔、痴，增長戒、定、慧。無戒不生定，無定不能自發智慧，沒有智慧便無清淨心。

詳細說來，清淨心是無諍、不貪、自然、隨緣，這都是清靜心樣貌。若能以慈悲對待一切眾生，如父如母，平等不二，發願救度眾生出離輪迴苦海乃至成佛，此為無上清淨心。

若從中文字看，由「淨」而「凈」，或說「凈」是「淨」的簡化字。事實上，內地確是將「淨」字簡化為「凈」，但不可不知，「凈」本身也是古字。

《康熙字典》有載，「淨」與「凈」，一者三點水，一者兩點水。

三點水一定有水，用來洗滌；兩點水與冷有關，成書於宋仁宗時的《集韻》，釋「凈」為冷，倘若以水來清淨六根污垢，由「淨」而「凈」是提升到冰瑩通透的琉璃境界了。

或說一切由靜開始，由靜生淨，淨中必然有靜，由淨轉凈，凈中也包含了靜。省察「靜」、「淨」、「凈」三字，儒道釋盡在其

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