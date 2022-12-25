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溫哥華美食

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

年輕人是我的最佳覓食夥伴，我們除了饞嘴愛吃之外，都有超強好奇心、喜歡探險，著名fine dining固然有興趣，橫街窄巷的隱世小店也是我們涉獵的目標。

年輕人甫於溫哥華度假期間，有不少美食新發現，譬如一星米其林餐廳Published on Main。

不過，他大讚特讚、一周光顧了三次的，竟然是一間名為Northern Cafe的小店；該餐廳的食物吸引之餘，它的故事更令我興趣盎然。

Northern Cafe是溫哥華其中一間最老的餐廳，於1949年開業，位於溫市東區近河邊的一個工業區，當時店主的初心是要為基層工人提供廉價、可果腹食品。

十多年前，一對港人夫婦接管了該餐廳，旋即化腐朽為神奇，將又髒又陳舊的餐廳轉化為極受歡迎的小店，除了吸引溫哥華食客之外，更有不少客人是專程從美國駕車過境來光顧的。

我問年輕人，Northern Cafe的食物有什麼吸引人？

他滔滔不絕、如數家珍般說個不停：漢堡牛肉是老闆Jimmy手切的、薯條和薯餅是新鮮炸的，還有老闆娘Connie新鮮包的雲吞……這天，他們還給年輕人熱誠送上免費的老火湯。他們的經營理念，是要將每位客人像家人般看待。

走上那道木樓梯，走進黑白地磚，紅色膠椅背的舊式裝潢餐廳裡，邊享用窩心美食，邊跟那小時候於深水埗長大的老闆聊天，該是不錯的經驗吧。

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