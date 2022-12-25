世人經常用「靜」字來表達自己內心的那種恬淡心境。

如「菜根譚」所云：心靜則明，水止能照萬物；品超思遠，雲飛而不礙物。「靜」字反映心無雜念、凝神安適、淡泊浮名的修養與境界。

小篆的「靜」，從青，爭聲，「說文解字」認為「靜」的本意作「審」；「青」是草木初生色，明審可見，而「爭」本作「引」，或引入意，或引己意，說明在「靜」中發揮衡斷作用。

「靜」中有爭，其本意恰恰是不爭，不爭則能「知足常樂」，意味著不貪求名利，順受自然，如果不爭，心就能靜。

中國文化所說的「靜」不是作死寂解，「太極圖說」有所謂「太極動而生陽，動極而靜，靜而生陰，靜極復動，一動一靜，互為其根」。

動是動中有靜，靜是靜中有動。人在靜中，是外表不動，其實是默默運作。

中國文化充斥了「靜」的形態。儒家講「靜」，最典型莫如「大學」說：「知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。」

共分「知、止、定、靜、安、慮、得」七個階段，「靜」是第四階段，由「靜」而「安」，是安定、安寧的境界；由「安」而「慮」，這個「慮」又呼應「靜」本身具有的「審」義，審度、審思；審出了智慧，便是「得」。

至於道家重視「靜」，更是人人皆知。道家的靜，既是美的化身，更有鏡照作用，讓人反省，如「莊子‧天下篇」說：「在己無居，形物自著，其動若水，其靜若鏡。」

老子也表示「清靜為天下正」，又謂「夫物芸芸，各復歸其根，歸根曰靜，靜曰復命，復命曰常。」這裡的「靜」，已是道或天地萬物的本然。

朱子也曾說：「靜中有無限妙理」，一切由靜開始。