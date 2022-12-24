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電影配樂

〈六合飛翔〉岑逸飛

電影配樂指在電影作品中出現的主題音樂，一般應配合情節發展和場景的情緒，起到烘托氣氛的作用。有時電影配樂就像電影的靈魂，可以適時補強情緒，帶來高潮迭起的心情起伏。

配樂往往是一部電影令人難忘的關鍵。2013年的義大利電影《羅馬浮世繪》，導演正是巧妙地運用電影配樂，表達大美背後的醜惡。

此片榮獲本屆奧斯卡最佳配樂獎，導演夫子自道，他在此片配樂是以「精神分裂」的形式呈現。一方面，他是通過主角在「夜蒲」時播出一些節奏明快，卻是毫無意義的商業歌曲(例如片中大扭屁股的那首La Colita，扭屁股曲)，那種頽廢的靡靡之音，與羅馬的莊嚴建築及其宗教外殼，恰好成為反諷對比，而在配樂上則發揮了和弦作用。

觀看此片必須關注它的配樂。如果片中的扭屁股曲是和弦，那麼主旋律是甚麼？

片中一開始奏出的那首I Lie（我說謊﹚，是美國作曲家David Lang的作品，道出今日羅馬已是謊話連篇，人性的本來面目趨於模糊。David Lang於2008年獲美國普立茲音樂獎，此曲歌詞第一句是「我生活於痛苦中」，最後一句是「我要生存」，道出了凡夫的愚癡。

片中的瑪莉亞修女，貌似德蘭修女，是全片關鍵，她平日吃根莖類食物，她說根最重要，意喻尋根是解決愚癡的秘方，這個「根」是儒家的本心或佛家的法性，用藝術字眼形容，是《莊子˙知北遊》說的「天下有大美而不言」。

大美是不言而喻，所以片中結尾時銀幕上打出工作人員名單，觀眾千萬不可離場，因為配樂播出當代俄國作曲家Vladmir Martynov 的「八福曲」(The Beatitudes)，用音樂彰顯耶穌的「八福」，有如佛家的「菩薩道」，才是「大美」的主題！

電影 導演 義大利

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