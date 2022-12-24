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美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

雪夜

〈心有所感〉文韁

西雅圖幾個郡縣11月29日早上出現強風和雨雪天氣，我家門口的雪層像棉被那樣厚，道路滑溜，開車不安全。

這場雪是如期而至，但不知道會下多久？所以我提前買了食物，幾天不出門都沒有關係，還可以欣賞雪景。有人喜歡丟雪球造雪人，可是我卻喜歡看雪夜裡白茫茫的大地，有雪亮的光，就沒有漆黑的夜，那是白與黑的較量，是自然界光芒戰勝黑暗的勝利。

但是因為妻子要開車上晚班，所以非常擔心她的安全。直到掌燈時分，她安全抵達公司，我才放下心來。

從晚飯後到了深夜，還是漫天飛雪，這段時間妻子在工作，沒有開車，因此不用擔心有意外事故，我可以靜心做事。到了12點以後，我就提心吊膽了。

妻子上的是小夜班，正常下班時間是午夜2點半。據以往的雪天經歷，公司會讓員工提早下班，因此妻子可能隨時開車回家，所以我要在手機上時刻跟蹤妻子手機的位置，怕她萬一有意外會及時和我聯繫。

我反復刷頻，但妻子的坐標還是定格在她公司，為什麼總是不動？忽然，室內電燈熄滅了，看窗外的街景，都是一片雪白，連電線桿上的照明街燈都滅了，是大面積停電。

我住在西雅圖快30年了，很少遇到停電，遇到的幾次停電，都是大風大雨天氣，而不是冰天雪地的天氣，這樣的停電，室溫影響不大。但是雪夜裡停電，家裡的暖氣機無法啟動，熱氣就停擺，室內沒有暖氣溫度就急降，就要挨凍，能受得了嗎？

為了環保，我現在和很多西雅圖的居民一樣，沒有使用壁爐燒木材取暖，靠輸送天然氣的電力暖氣機取暖，所以一旦停電就麻煩了。以前大雪天西雅圖地區有的停電十幾個小時，不知他們是怎樣在室內度過的？所以我除了擔心妻子開車之外，還從來沒有經歷過這種低溫的恐懼，希望早一點來電。

雪夜的好處就是：因為室外有雪光，雪光就映襯到室內，借雪的光，我還能在室內自由走動，不必點蠟燭。

雪夜裡唯一的熱量來源是天然氣爐，毋須電力就可以點燃，於是我把天然氣爐打開，不僅可以取暖，還可以燒開水泡茶。

現在據說有的新建的房子不能使用天然氣爐子，只能使用電爐，他們在這樣的雪夜裡，需要泡一杯咖啡的話，可能就會有難題。冰天雪地，家家都有說不完的苦。

平時冰箱通電，會發出嗡嗡的輕響，這時冰箱沒電，室內幾乎鴉雀無聲，只能聽到牆上掛鐘的滴答響聲。每一聲的滴答，都在敲打我這顆脆弱的心，我幾乎是在讀秒中度過的，一邊讀秒，一邊看手機。

等待的心是焦急的，時間變得很慢，使我難受得不斷喘大氣，到午夜2點半，妻子的手機位置才開始移動。

電還沒有來，還是雪夜白光照黑屋，我還是不斷刷頻，終於看到妻子的車順利到家，原來15分鐘的車程，因為道路積雪，開了25分鐘，能安全抵達，真是謝天謝地。

雖然還是沒有電，但是鍋爐裡的熱水還是有的，天然氣爐子還是能做飯的，妻子回家之後一切順利。

到了凌晨4點，我還沒有睡意，忽然電來了，冰箱又嗡嗡響了起來，而且比平時的聲音更大更動聽。感謝西雅圖電力公司及時修復供電，讓我在這寒冷的大雪天裡，又能度過一個溫馨之夜。

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