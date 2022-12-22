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紫禁城的黃昏

〈每日驚艷〉張宏

早前買了一本舊書新譯，是末代皇帝溥儀的英文師傅莊士敦（Reginal F. Johnston）的作品《紫禁城的黃昏》，由高伯雨譯寫，是我讀過最精采的翻譯作品。高伯雨不但翻譯，還夾敘夾議，令人拍案叫絕！

此書是莊士敦書寫關於宣統皇帝溥儀的回憶錄，自1919年至1924年，他可以自由出入紫禁城，指導溥儀英文，其筆下的末代皇帝生活，乃參考清末禁宮生活的重要作品。

但最精采之處，就是高伯雨的翻譯及註解別創一格，每當他對莊士敦原著文字有所懷疑，他就會在旁邊自行加註，引經據典，甚至引述溥儀回憶錄《我的前半生》，把同一件事的敘述對照一次，讀一本書，猶如讀了兩本書，而且有人將資料研究後，一起呈現比較。

「書中的歷史人物和提到的風俗習慣，我都很熟，圍繞在紫禁城宣統皇帝身邊的那批人，他們的生平，我隨時可以詳詳細細的數出來…所以下筆翻譯時，不便說『倚馬可待』，都可以說運筆如飛，十分順利。」高氏在其中一處註解寫道。

眾多翻譯家中，獨高氏有此口氣及膽量，本書不但是他翻譯，且是「譯寫」。

讀此書有如旁觀莊士敦與高伯雨討論清末政治，豐富多姿，趣味盎然。雖然現在每天工作疲累，但睡前必定要看一、兩小時，才滿足地進入夢鄉。

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