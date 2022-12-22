面前的母親笑得像個吃糖的小女孩，她手舞足蹈地將蝦餃、山竹和牛肉逐一送進嘴裡，嚼時緊閉著眼睛，嘴角浮起笑意，彷彿要牢牢記著此刻嘴裡的美妙味道。

「媽，別急，慢慢吃！」母親卻沒有依她說而慢下來，她吃罷一個叉燒包後，轉而嚼鳳爪，下意識卻不停瞥向大門位置，是生怕姊姊會隨時回來吧！

她盯著母親瞧，88歲高齡了，腰板依然挺直，壓根兒沒有一般老人家背脊佝僂的感覺，她的臉色也見白晳中紅潤，不似自己那布滿深褐色斑點的圓臉難看。她時常慨嘆，為何遺傳不了母親的白晳肌膚。

「怎麼這次沒蛋撻？」母親忽然問，然後像個小女孩般撒起嬌來：「我喜歡吃蛋撻呀，我要吃蛋撻呀！」

「好！好！下次我一定得帶蛋撻來。」說罷就連她也下意識瞥向大門探視。

其實，她當然記得母親最愛吃的是蛋撻，不過如果帶來了，被姊姊發現的話，又要挨罵了。

那天回家不久，姊姊果然打電話來，劈頭就罵：「妳是希望媽媽快點死嗎？妳怎麼又帶垃圾食物來，是想毒死她？妳知不知道我花多心少思照顧她？如果不是我嚴管她的飲食，妳以為她會這麼長命嗎？」

她當然記得母親經常向她投訴天天沒有好吃的，生活乏味枯燥、沒有生趣。她很想跟姊姊解釋，偶爾給老人家吃些喜歡的，會增加快樂元素，反正又不是天天吃。

不過，她還是將話吞回肚裡。蛋撻？暫時擱下來吧！