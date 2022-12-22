我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鴿派抬頭？明年Fed決策官員大換血 多名鷹派將失投票權

馬斯克太忙 大中華區總裁朱曉彤成了特斯拉接班大熱門

艮道變化

〈六合飛翔〉岑逸飛

《易經》講「元、亨、利、貞」，如果「元」是始，「貞」是終，那麼「亨」和「利」才是變化之道。《乾文言》釋「亨」、「利」：「亨者，嘉之會也；利者，義之和也。」借用佛家術語，「嘉會」有如結善緣，搞好人際和事物的關係，達致亨通的作用；而「義和」是有道理做後盾的和諧，但要乾淨俐落，那個「利」字是利刃之利，直入正道，當下即悟。

「元、亨、利、貞」，如果「元」是乾卦，「貞」是坤卦，那麼中間的「亨」、「利」是什麼卦？

這使我想起《易經》共有三種，如今所見的只是《周易》，失傳的尚有商朝的《歸藏》和夏朝的《連山》。以年代古遠而論，當以夏朝的《連山》最接近伏羲教化。雖然我們僅知《歸藏》以坤卦為首，《連山》以艮卦為首，但已足以讓人推論，艮卦在易學思維，耐人尋味。

周敦頤的《太極圖說》有云：「自無極而太極，太極動而生陽，動極而靜，靜而生陰，靜極復動，一動一靜，互為其根。」這一動一靜，「動」是乾卦，「靜」是坤卦，而在一動與一靜之間，是一個轉化的過程，英文稱為transition，用卦象說明，在乾卦與坤卦之間，存有一個艮卦。

艮道變化的特徵，「艮」者止也。這個「止」字不是停止或終止，老子說：「知止不殆」，有點類似佛家的緣起性空，「空」不是一無所有，而是非有非無，在不斷緣起的過程起作用，那是一種醞釀，用儒家的說法，「知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得」，共分七個階段，第七個階段是「得」，也就是艮卦的上九，艮卦六爻只有上九為吉，已是走出「止」的轉化，成為坤卦的final cause了。

上一則

90歲「性學大師」病逝 曾創中國唯一「性博物館」

下一則

01月&02月話題：有故事的一道菜

延伸閱讀

大家來寫書／張迎《人生與生命 有限與無限》創作感言

大家來寫書／張迎《人生與生命 有限與無限》創作感言
情緒管理的易經智慧

情緒管理的易經智慧
放下的智慧

放下的智慧
微積分

微積分

熱門新聞

拉斐爾畫作〈雅典學院〉全圖，可以看到離觀者最近的米開朗基羅。（取自維基共享資源）

三人行（上）

2022-12-15 02:02
童年家常都在家用餐，一碗五穀粥配簡單小菜。（蔣勳．圖片提供）

母親的家常菜（上）

2022-12-17 02:02

大媽不大媽

2022-12-16 02:00

重複的愛

2022-12-17 02:01

鍋中奧祕

2022-12-18 02:00

兩個可愛的大學生

2022-12-18 02:01

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知