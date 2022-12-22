《易經》講「元、亨、利、貞」，如果「元」是始，「貞」是終，那麼「亨」和「利」才是變化之道。《乾文言》釋「亨」、「利」：「亨者，嘉之會也；利者，義之和也。」借用佛家術語，「嘉會」有如結善緣，搞好人際和事物的關係，達致亨通的作用；而「義和」是有道理做後盾的和諧，但要乾淨俐落，那個「利」字是利刃之利，直入正道，當下即悟。

「元、亨、利、貞」，如果「元」是乾卦，「貞」是坤卦，那麼中間的「亨」、「利」是什麼卦？

這使我想起《易經》共有三種，如今所見的只是《周易》，失傳的尚有商朝的《歸藏》和夏朝的《連山》。以年代古遠而論，當以夏朝的《連山》最接近伏羲教化。雖然我們僅知《歸藏》以坤卦為首，《連山》以艮卦為首，但已足以讓人推論，艮卦在易學思維，耐人尋味。

周敦頤的《太極圖說》有云：「自無極而太極，太極動而生陽，動極而靜，靜而生陰，靜極復動，一動一靜，互為其根。」這一動一靜，「動」是乾卦，「靜」是坤卦，而在一動與一靜之間，是一個轉化的過程，英文稱為transition，用卦象說明，在乾卦與坤卦之間，存有一個艮卦。

艮道變化的特徵，「艮」者止也。這個「止」字不是停止或終止，老子說：「知止不殆」，有點類似佛家的緣起性空，「空」不是一無所有，而是非有非無，在不斷緣起的過程起作用，那是一種醞釀，用儒家的說法，「知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得」，共分七個階段，第七個階段是「得」，也就是艮卦的上九，艮卦六爻只有上九為吉，已是走出「止」的轉化，成為坤卦的final cause了。