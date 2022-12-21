在我們家，除了聖誕老人，聖誕樹是我們過節的重要喜慶標誌。

住聖荷西 的女兒，按照多年在德國 生活的習慣，12月1日聖誕月的第一天，給八歲的兒子送聖誕日曆作為禮物。日曆每天都會給兒子一個新的驚喜，如此一整個月。也在這一天晚上，我們家開始豎立聖誕樹、亮彩燈。

聖誕樹加上彩燈，按下開關的一刻，全屋閃爍增輝，孩子們歡呼雀躍。

看到綠意盎然的聖誕樹，勾起我在1970年代初，第一次擁有一棵聖誕樹的回憶。

1970年代，廣州黃埔的一個碼頭，一艘剛剛歸航的遠洋船舶上，船員們正在清理上一個航次的雜物，並把其放在甲板上準備運走。一棵綠色的塑膠製作的聖誕樹也堆在一起，這棵寶塔型的聖誕樹高1米多，最寬處40至50公分。

這棵碧綠的聖誕樹於我是少見的裝飾物，我覺得當垃圾丟棄太可惜了，於是用報紙包好，回家放置在客廳一角。在那個貧困的時代，簡陋的家連家具也不齊全，正是這棵聖誕樹，為我窮困的家平添了不少生氣。

其實在那個年代，西方的聖誕節 在中國並不受歡迎，所有有關聖誕節的起源、慶祝風俗，我們所知不多，我們接受的是階級鬥爭的意識形態，拒絕一切西方影響。

我將聖誕樹帶回家，純粹是因為這棵綠樹有生氣；因我沒有什麼錢購買家居飾品，而這棵骨幹是金屬線、葉子是塑料的樹，不會凋落、不會失色又耐擺。事實是，這棵聖誕樹在我們家一擺就是幾年，它靜靜的陪伴我們度過漫長簡陋孤寂的生活，直到改革開放後生活改善了，才完成它的使命被淘汰掉。

因為這棵樹，我還從中了解了一點有關聖誕節的知識，了解了中國以外的許多有另一種信仰的人的思想意識及社會秩序。現在想來，在那個封閉社會的封閉年代，是很難能可貴的。

時間過了半個世紀，家中第二代及第三代生活在北美，他們不但過中國節日，也過聖誕節，既保留祖宗的傳統，又接受了所在國的習俗，成為世界公民。