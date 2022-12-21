《周易》以乾卦為首。乾卦上下二體皆乾，象天體運行永不止息，故《象傳》說「天行健，君子以自強不息」，此以「健」為卦名。這個「健」，可不是「健康」的「健」，而是代表一種剛健精神，最需要這種精神是創生，創生背後是努力不懈、生生不息，而這正是「剛健」的涵義。

乾意思原為「上出」，引申為「乾濕」的乾。自有文字以來「乾」就是做為《易經》卦名，其後乾之「上出」又與「下注為溼」相對，而以「乾」為「乾溼」的「乾」。後世為區別做為卦名的乾，以及乾濕的乾，於是採用不同的音。

帛書卦名作「鍵」，關鍵之意，此卦為通達天道的關鍵。清華簡作「朝」，意思指太陽剛剛升起，呈現光明照耀的樣子，即天光。《左傳》莊公二十二年，陳厲公與周朝廷的太史相見，太史拿著《周易》見厲公，厲公要他幫兒子陳完占卜，得到觀卦三爻變為否卦，但上卦爻變為乾，取象天光。

乾卦《彖傳》對「乾」的形容是：「大哉乾元，萬物資始，乃統天，雲行雨施，品物流形，大明終始，六位時成，時乘六龍以御天，乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。」這裡的「大哉」是讚嘆詞，「乾元」之「元」是萬物資始的開端，《易經》的復卦便是一元復始。

「乾」就是「元」，「坤」則是「貞」，借用牟宗三老師的術語，乾卦是創生原則，坤卦是終成原則，終成原則產生結果，其特徵是「貞」，「貞」者，正也、定也，象徵堅固。

所謂「乾道變化」，乾道其實不會變化，乾道是變化的開端，坤道是變化的結果，整個變化過程，在乾卦的卦辭形容從乾到坤是：「乾、元、亨、利、貞。」