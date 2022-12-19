新冠肺炎 下的香港 人，特別注重衛生。臉上的口罩 、手上的紙巾、褲袋裡的酒精噴霧，是上街的基本裝備，但不少人有點過分，快到愛潔成癖的邊緣。

我小時候，爸媽也十分重視衛生，在他們的影響下，我得了個「清潔先生」的名號。他們時常提醒我，大城市太骯髒，尤其是公共廁所，要格外小心。因而在外面如廁時，我都坐「無影凳」，甚至跳上坐板「紮馬」；即使在高級餐廳，都要來個廁紙三部曲：先拿它抹淨坐板，再在坐板與水面各鋪上數層，以防接觸髒物、髒水反彈；沖廁時還要拿來墊手，或乾脆用腳一蹭；這還沒完，因門鎖最髒，不可觸及肌膚，還須紙不離手。

小便同樣小心，習慣用跆拳道「高前腿」給尿兜沖水；至於事後洗手，則不可把水喉完全關牢，需留下點水滴以備關喉後用來洗手指；而在離開廁所時，如無抹手紙拉門，就等有人推門進來才離場。總之安全第一，小心為上。

其實用腳沖廁，十分自私，對下一位使用者很不公平；而水喉不關嚴，也不環保。有了自動感應器真好，無須再為自己的失當而有所愧疚，不過拿抹手紙來開廁所門，相信仍有很多人在做。但是不備抹手紙而僅用吹乾機的廁所，也很可怕，每次洗手後總要先去把門拉開，再跑回洗盆沖洗一下，然後要在大門關上前急忙衝出去，實在有點狼狽。

洗衣也是個問題。讀研究院時，寓所沒有洗衣機，要光顧洗衣店。媽媽說過，洗衣店的客人太複雜，洗外衣還可以，內衣就需在寓所自己動手，所以住滿一年就決定搬屋。偶爾要住酒店，也必定自己帶毛巾，聽說有人還帶枕頭，怕酒店的不乾淨。工作後公幹多了，住的也多為五星級大酒店，才沒有那麼執著。

由於文化習俗的差異，各地的衛生要求不盡相同。記得剛到美國時，我還是用紙包著漢堡包吃，用叉子「篤(插)」薯條，盡量不讓手指碰觸食物，同檯的老外都覺得我很怪；同樣，他們進家門時不脫鞋，我也接受不了。

無可否認，有些衛生要求是久習成性，不一定真的有用。例如香港人習慣「洗杯」，無論飲茶或晚飯，酒樓通常會多放一大碗熱水在桌上，讓顧客自行把杯匙碗筷沖洗一番，但那些盛著食物的盤子，與後來服務員為你更換的碗碟，就都沒有加工再洗，怎麼就能接受呢？倒是經過新冠肺炎後，酒樓餐廳自動提供的公筷，才是真的有用。

在疫情的藉口下，有潔癖的人更變本加厲，例如入屋前，先過噴霧關，再把外衣換掉，才去洗手；要是有小朋友補習，父母會用私家車為老師「點到點」載到家門前，脫衣消毒，再換上特訂的N95口罩，方可進門；至於女傭，為瓶枝消毒酒精噴霧就不用說，簡直如萬能神仙水，整天噴個不停。

凡事過分就成癖，屬於強迫症(OCD)，是心理病的一種，但大多患者都沒有意識到這一點。我們不妨測試一下：當你發現有人比你更注重衛生，你覺得他值得仿效，應把自己的衛生標準提高？還是認定此人已走火入魔，幾近變態？希望你屬於後者。

我想最好是適可而止，讓大菌食細菌，這樣生活會輕鬆舒服一點。