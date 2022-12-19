不少媽媽都會嘴巴不停地炫耀自己的孩子，尤其是全職媽媽，孩子的成就彷彿變成自己的事業，不緊張才怪。這位媽媽有三個兒子，吹噓是停不了的。

「我那個大兒子就很優秀，從小就拿好多獎，我毋須理會他，他就考全年級第一，呵呵呵…」兒子優秀是事實，但媽媽說毋須理會他，兒子就輕易考取好成績嘛，我倒不相信。

據我所知，媽媽為兒子聘請了不少名師上門授課，英國 老師教英語、教授級導師教數學、名人導師教演講等等，媽媽等於是把兒子交託給一個龐大的補習團隊。

「我的小兒子也很厲害。」她的第三個兒子不是只有三歲嗎？應該不會有什麼明顯的成就吧！「我毋須教他，他就認識了26個字母 ，他懂得自己讀英文書，又識得用英語指揮菲傭姐姐，你說這是不是天才呀，呵呵呵…」家裡排行最小的孩子，有哥哥姊姊做先頭部隊，他們會模仿、會辨識什麼行為可遭責難，什麼會被稱讚，所以會比較乖巧。

「那妳家老二呢？」我好奇地問，因為媽媽滔滔不絕地歌頌大兒子和小兒子，卻隻字不提二兒子。

媽媽旋即臉色一沉：「不提也罷！」她的聲音忽然變得低沉：「他哥哥考全年級第一，而他就…」此刻房裡突然傳來了小狗悲鳴的吠聲，媽媽跑進去大嚷：「二寶，你做什麼踢狗呀？」有個男孩氣憤地吼叫：「連隻狗都看不起我！」

這樣的孩子妳更需要疼惜啊，這叫失職。