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芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

感謝你當我的兒子

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

年輕時，性格多稜角，仇家也多。曾經在背後被人指著批判：「這個人走路腳跟不著地，肯定活不過30！」

當年體重不足90磅，如燕身軀讓我飛奔自如，卻萬萬沒料到這是一種破相。

30歲那年，我不僅沒有死，竟然發現自己懷孕了，那不是奇蹟是什麼？

腹部愈來愈隆，憂慮也愈來愈濃。我這個人就連抽血也曾暈厥，分娩期間若熬不過來出了岔子，那怎辦？嬰兒腦部缺氧，又或死亡那怎辦？謝天謝地，科技真偉大，可以選擇剖腹產子，那就萬無一失了。

可是，孩子還是提早三星期面世，我不過是忍受了三小時陣痛，就痛得死去活來；人家陣痛20多小時才成功生產的媽媽，我是誠心誠意的敬佩，妳們是名副其實的偉大媽媽。生孩子這回事殊不簡單，是一命搏一命！

感謝主！賜給我一個健康孩子，十隻手指和十隻腳趾都齊全，口是口、鼻是鼻，哭時聲如洪鐘。

我沒有偉大媽媽的先天條件，惟有將勤補拙，我和兒子共度過快樂甜蜜的日子。可是當他入讀小一之後天像塌下來了，打、罵、哭，地獄的日子為時兩年半。幸好媽媽及早大徹大悟，不過要兒子再愛我，那需要雙倍時間的努力。

今日，喝著Makgeolli（韓國米酒），吃著兒子精心炮製的韓式火鍋，母子倆東拉西扯的閒聊，那是我人生最寫意享受的日子。

親愛的，感謝你當我的兒子，生日快樂！

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