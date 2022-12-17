我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

以運動減壓

〈六合飛翔〉岑逸飛

義大利的塔朗泰拉舞曲(Tarantella)這個字，如今已演變為Tarantism，意指用塔朗泰拉舞曲來醫治的「塔朗泰拉病」，中文翻譯可譯為毒蛛病、跳舞病或毒蛛跳舞症。這種病最初據說是被毒蜘蛛所咬，因跳此種快速舞蹈而治好。其實類似的疾病還有自尋煩惱病、庸人自擾病、胡思亂想病、無所事事病、抑鬱病、壓力病。

而所謂毒蜘蛛的毒液，可能只是自我意念所自製的一個囚籠，自困其中，作繭自縛。事實上，人類面臨危險狀況下的自然反應，就會感受到壓力，並伴隨著產生焦慮感，焦慮的情緒可使身體處在高度亢奮的狀態，準備面對危險的情況發生。

生活如果長期處於高度亢奮，即使沒有壓力的狀況下，也會一直呈現緊繃感。時間一久，就可能會有負面狀況，嚴重的話，甚至會有疾病產生。而跳塔朗泰拉舞曲，其實是一種運動，愈跳愈起勁，一直跳至大汗淋漓，就可達至消憂、解鬱和減壓的目的了。

專家說，適當的運動，可降低血壓和預防心臟病、強化手腳和下腹肌肉、增強免疫系統、保持關節的康健、強化肺部的功能、幫助腸胃的蠕動以及可改善睡眠的質素。但這些都是屬於生理上的，而在精神上，勤於運動的奧祕，在於可以降低體內腎上腺素的含量，有助緩解壓力和減少憂慮，同時運動又可增加β腦內啡(β-endorphin)的分泌，能夠為人帶來舒暢幸福的感覺。

對喜歡跑步的人來說，有種所謂「跑步者的愉悅感」(Runner’s High)的說法。每天晨運作緩步跑的人，相信都是幸福的。但如果認為跑步太單調，晨運沒時間，那麼在家裡跳跳舞吧，不一定是跳塔朗泰拉舞曲，我認為不管是甚麼舞，都足以趕走體內毒蜘蛛的毒液。

義大利 心臟病 血壓

上一則

三人行（下）

下一則

重複的愛

延伸閱讀

睽違9年 陳奕迅紅館開唱 一度喊卡驚陷「觸電危機」

睽違9年 陳奕迅紅館開唱 一度喊卡驚陷「觸電危機」
紀錄片再播哈梅結婚舞會上熱舞 第一支舞選「這首歌」

紀錄片再播哈梅結婚舞會上熱舞 第一支舞選「這首歌」
英女踩到「世界最毒魚」腳腫2倍變藍白色 蜜月全毀

英女踩到「世界最毒魚」腳腫2倍變藍白色 蜜月全毀
人妻踩到「世界最毒魚」腳腫2倍變藍白色 蜜月全毀了

人妻踩到「世界最毒魚」腳腫2倍變藍白色 蜜月全毀了

熱門新聞

《老陳失蹤了》劇照，瘋廚子亨利。（王正方．圖片提供）

老陳失蹤了四十年

2022-12-12 02:02
台北宇珍秋拍將舉行「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶」專拍，拍品之一清康熙「五彩十二月令花神杯」，象徵清朝皇室轉向中國文化的一次重要文化洗禮。（圖：台北宇珍提供）

台北故宮也沒有 康熙、日皇都愛的「十二花神杯」登場

2022-12-11 00:21
陳思宏小說「鬼地方」10日登紐約時報書評。(截取自紐約時報書評網站)

台作家陳思宏小說「鬼地方」榮登紐約時報書評

2022-12-10 11:17
遠流重新出版的金庸全集依然暢銷，擁有「父母介紹孩子讀」的代代相傳魅力。圖／遠流提供

台灣人不讀小說了？ 串流平台衝擊 但2大經典依然暢銷

2022-12-11 15:01
張純如。（本報系記者翻攝）

我不是張純如

2022-12-13 02:02

好奇心與天才

2022-12-11 02:02

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責