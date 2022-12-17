義大利 的塔朗泰拉舞曲(Tarantella)這個字，如今已演變為Tarantism，意指用塔朗泰拉舞曲來醫治的「塔朗泰拉病」，中文翻譯可譯為毒蛛病、跳舞病或毒蛛跳舞症。這種病最初據說是被毒蜘蛛所咬，因跳此種快速舞蹈而治好。其實類似的疾病還有自尋煩惱病、庸人自擾病、胡思亂想病、無所事事病、抑鬱病、壓力病。

而所謂毒蜘蛛的毒液，可能只是自我意念所自製的一個囚籠，自困其中，作繭自縛。事實上，人類面臨危險狀況下的自然反應，就會感受到壓力，並伴隨著產生焦慮感，焦慮的情緒可使身體處在高度亢奮的狀態，準備面對危險的情況發生。

生活如果長期處於高度亢奮，即使沒有壓力的狀況下，也會一直呈現緊繃感。時間一久，就可能會有負面狀況，嚴重的話，甚至會有疾病產生。而跳塔朗泰拉舞曲，其實是一種運動，愈跳愈起勁，一直跳至大汗淋漓，就可達至消憂、解鬱和減壓的目的了。

專家說，適當的運動，可降低血壓 和預防心臟病 、強化手腳和下腹肌肉、增強免疫系統、保持關節的康健、強化肺部的功能、幫助腸胃的蠕動以及可改善睡眠的質素。但這些都是屬於生理上的，而在精神上，勤於運動的奧祕，在於可以降低體內腎上腺素的含量，有助緩解壓力和減少憂慮，同時運動又可增加β腦內啡(β-endorphin)的分泌，能夠為人帶來舒暢幸福的感覺。

對喜歡跑步的人來說，有種所謂「跑步者的愉悅感」(Runner’s High)的說法。每天晨運作緩步跑的人，相信都是幸福的。但如果認為跑步太單調，晨運沒時間，那麼在家裡跳跳舞吧，不一定是跳塔朗泰拉舞曲，我認為不管是甚麼舞，都足以趕走體內毒蜘蛛的毒液。