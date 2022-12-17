記憶中，除了產假，今次的大假應該是我在職場打滾數十年以來最長的一次。因為疫情，我們和兒子分開接近三年，雖然不時用視像通話，但科技不能取代人與人之間的接觸，始終有一份隔離感。十分珍惜今次一家人共聚的日子，雖然是三年以來第一次離開香港 ，但沒有安排任何觀光節目，只想跟兒子一起生活，了解他們過去這段時間，如何面對留家隔離抗疫的日子和閒話日常。

每次到澳洲 都來去匆匆，沒有時間感受一下當地人的生活。今次難得有假期，放下香港生活的步伐，調整自己心態，重拾生疏了的家庭主婦角色，在沒有工人姐姐的情況下，每天準備早餐、清潔家居、洗熨衣服、去超市購物。通膨影響全球，生活開支增加，上網比價亦成為生活的一部分，每天都過得十分充實。兒子在爸爸協助下，為家居添置傢俬，父子拍檔，親情表露無遺。

在香港生活，每天總覺步伐急促，好像有做不完的事情，想慢活是一種奢侈，但人生每個階段會有不同選擇和取捨。我選擇香港，因為它是我的家，它有國際大都會 的繁華熱鬧，又有城市便利的魅力。在香港做職業女性，更是一種優勢，有外傭支援家務，可以釋放女性勞動力，讓女性發揮所長。

如果要我再選，我仍會選擇香港，不過我要學習調整心態，學習慢慢生活，享受香港的美與善。