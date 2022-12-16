香港 蘋果日報去年停刊了。不管你喜不喜歡它的風格，但它來時滿城騷動，走時騷動滿城，隻手掀起香港報業巨浪，在香港報業發展史上，就算不是空前絕後，恐怕也頗為接近了。

說起香港報紙，走過報業黃金年代的我，回首往事，不免有些感慨。

香港當年報業之盛，我認為世界少有城市能與之齊肩。彈丸之地的香港，不但有大報有小報，有日報有晚報，有中文報有英文報，有左派報有右派報，甚至還有公仔報（連載漫畫的漫畫報）、「鹹」報（情色報，專刊一樓一鳳廣告）。

據1983年就任香港新華社社長的許家屯的說法，當時香港報紙有170餘份，其中每天印行的日報有70餘份，定期出刊的刊物有600多種。老實說，我在香港生活時期，有一大部分時間與許社長重疊，我知道香港報刊很多，但我還真的不知道多到這個程度。

我個人接觸過的，有明報、成報、東方日報、天天日報、快報、新報、晶報、香港商報、大公報、文匯報、華僑日報、星島日（晚）報、新晚報、金報、生報、青報，其中明報是我香港閱報生涯的初體驗。說來好笑，看它不是為了看新聞，而是為了看電視節目表，後來才知道電視節目表幾乎每報皆有。

父親則偏愛東方日報，另一位常往來的叔叔習慣買成報，所以東方與成報也就成了我最常接觸的報紙。至於快報、晶報等多是「孖報」的附帶品。所謂「孖報」，是在下午時段，報紙的「生命期」即將步入尾聲時，報販把兩種報捆綁在一起低價促銷出售，接近賣一送一，或類似紅區商品搭配綠區商品的概念，能多賣一份是一份；而像我這種不在意「時效」的消費者，則可趁機撿便宜，多花一點點錢，多帶一份報紙回家，隨便翻翻，好看等於賺到，不好看沒啥損失。

如果以自己掏腰包來算，最常幫襯的是金報、生報。金報、生報（還有青報）是所謂的公仔報，只有薄薄兩大張，沒有任何新聞，只有漫畫連載，但售價與一般的報紙相同。

金報、生報的老闆黃玉郎可說是當年香港一個小小的傳奇，靠著「畫公仔」（畫漫畫），不但建立起一個小小的商業帝國，自己擁有名宅名車，連徒弟助手們也人手一台保時捷911，羨煞我們這些每天掏零用錢進貢的小毛孩。但其實當時年少不懂事，雖然覺得有輛車挺了不起的，但實在不知道是如此的了不起。

說起香港報紙，我個人認為值得一提的是華僑日報。華僑日報已停刊多年，現在知道的人恐怕已不多了。我對華僑日報有「感覺」，也不是跟它有多熟。華僑日報成為我對香港回憶的一部分，純粹是電影 「胭脂扣」。電影中的如花（梅艷芳 ）重返人間來找十二少（張國榮），對如花施以援手的「老記」萬梓良，上班的報館就是華僑日報。