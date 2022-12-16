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塔朗泰拉舞曲

〈六合飛翔〉岑逸飛

塔朗泰拉，翻譯自Tarantella，是義大利一種舞曲的名稱，流行於西西里，是當地最具代表性的舞步，現在則可見於南義大利以及阿根廷等地。它源自義大利南部一個城鎮名為塔朗多(Taranto)，這是一個重要的商業和軍事港口，有製造戰艦的船塢，並有鋼鐵廠、煉油廠、食物加工廠等，目前人口超過20萬人。

但相傳在15至17世紀，這個城鎮的農夫常被一種名為塔朗圖拉（Tarantula）的毒蜘蛛咬傷，被咬後全身痠痛、嘔吐、昏沉，無藥可治。後來當地人發現只要使身體流汗，毒蜘蛛的毒液就可排出，不藥而癒。而令身體流汗，被毒蜘蛛所咬的人，就需要不斷運動，運動的最好方法是跳舞，於是塔朗泰拉應運而生。Tarantella這個字，也許是由Tarantula演變而來。

塔朗泰拉舞曲的特色是雙人快速旋轉，節拍一般是八分之六或八分之三，節奏急速強烈，腿部動作豐富多變，舞者多是手持鈴鼓，邊舞邊擊。最著名的舞曲是蕭邦所作降A大調急板，或李斯特作的降B大調快板，都是八分之六節拍的鋼琴曲。

讀者如看過《教父》這部電影，在電影中康妮婚禮一幕，就出現塔朗泰拉。又或者，在柴可夫斯基《天鵝湖》芭蕾舞劇第三幕的《那不勒斯舞曲》，以小號為主奏樂器，舞曲奏響時的情景是：惡魔企圖以他的女兒黑天鵝來迷惑王子，惡魔揮舞著黑斗篷，隨即走出一個跳西班牙舞的女郎，一會兒又變成跳義大利舞的女郎，所跳的正是塔朗泰拉。

在文化上，湯普森（R. Lowe Thompson）曾提出這種舞步是崇拜狄阿娜和狄俄倪索斯的祕密教會所用。約自公元前186年起，塔朗泰拉轉向地下，只有必須為遭到狼蛛咬傷的患者進行祝禱時，才會使用。

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