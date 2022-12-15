最佳Comfort Food

那個周末下午，我做了一個錯誤決定，跑到倫敦市中心湊熱鬧，這裡的聖誕燈飾璀璨絢麗是舉世知名的啊，怎能錯過？

整條Regent Street高掛的天使 燈飾委實太美麗了，眾天使雙翼隨風飛揚，極富動感。

我喜歡熱鬧，卻沒料到會熱鬧到這個境界，彷彿全世界不同國籍的民眾，都跑來這裡湊熱鬧了，基本上是要龜速般隨著人群逐步前進。

好不容易才到達唐人街，我的爆汁蝦餃、和味榴槤酥、美味鮮竹卷等，快可送進嘴裡了。天哪！金龍軒門外竟然排著人龍，已經下午4點了，真誇張。

終於拿著兩大袋戰利品準備趕快回家去，想快快離開人群；跑了兩個地鐵站 都已拉閘，這是臨時人群控制措施，Uber又顯示沒有車，只好硬著頭皮去等巴士。平時只有5人等候的巴士站，這天站滿了50人。還是要稱讚，這裡並無排隊習慣，卻壓根兒沒有爭先恐後的混亂情況，終於順利上了車，逃離喧鬧現場。

聖誕月都不敢再到市中心去了，這天改到Camden去。一走出車站，有種強烈熟悉感，對！這個遊客區很像日本原宿，精品商店林立，食肆的選擇繁多，今天就讓我來扮演遊客吧。

好友直接把我帶到市集對面的全棟Food Court（美食 中心），目標店鋪是開業僅一年的港式燒味店「Three Uncles」（三叔）。那裡的撈麵是我在倫敦吃過最貼近香港高水準的，燒味也是優質，我馬上選了這道麵為最佳comfort food（療癒美食）。