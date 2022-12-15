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手表「顯靈」

〈每日驚艷〉張宏

上回講到，家父留下的手表失而復得，我向家人笑稱是家父「顯靈」，暗中保佑，讓手表重新回到我身邊。每天早上，我為手表上鏈，不斷轉動小小的轉鈕，直至上滿鏈為止，愈上鏈愈覺得工藝高超。

這只手表，從家父21歲至今，已經度過65個寒暑。每天上鏈轉幾十次，為何竟然沒有轉壞？手表的鋼製表帶每天扣一次、脫一次，起碼開合4萬多次，為何竟然沒有鬆脫？如果是現代的電子產品，恐怕早就用光電池、配件脫落，要拋棄換新表了。

好奇之下，上滿了鏈，放在數碼手機旁邊比較。手機時間是格林威治標準時間，手表時間按照手機調校，上滿了鏈。24小時後，兩者的時間一模一樣。再過半天，手表的「鏈」開始不足，指針走得慢了。手機的電量不足，忽然無電，畫面一片漆黑。兩者不論新舊，都有用盡能量之時，都會停下來。

但這只超過60年歷史的手表，只要上足鏈，時間精準無誤，多年來從無故障，實在是鬼斧神工。戴上這只手表，每當疲倦不堪、精神萎靡之時，想到家父的堅忍不屈、默默耕耘，一人擔起整個家庭的模樣，他一生經歷的風波險惡、高低起伏，比我多十倍，他在最困難的時候也頂得住，我怎會頂不住呢？想到這裡，馬上覺得充滿希望。

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