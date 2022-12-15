「隨緣」二字常被濫用。假如不想「隨緣」被濫用，不想「隨緣」變成「隨便」，最好在「隨緣」之後加兩個字，那是「隨緣不變」。其實這還不夠，完整的表述是「隨緣不變，不變隨緣」。這說法源自《大乘起信論》，「隨緣」是心生滅門，「不變」是心真如門。

《大乘起信論》亦謂，據妄攝真，真妄相合，緣集起盡，稱為「心生滅」。至於「心真如」，就是「心性」的「不生不滅」。從不生不滅義說，即真如義。總之緣生緣滅，緣是會變的，變的背後有不變，那是做人的準則，所以隨緣的同時，也要明白隨緣背後的不變。

「隨緣」語出《教觀綱宗》：「理即佛者，不思議理性也。如來之藏不變隨緣，隨緣不變，隨拈一法，無非法界。」畢竟「緣」是現象界的事，現象有許多相，例如金鍊、金戒指、金鐲，形狀不一，但都是由金製成，這是其不變的特色。可是由金戒指看到金的本質，這需要有智慧的觀照，而不會著相。不著相的隨緣可以主動去開創，等於把金戒指燒熔成金，又可製成另一條金鍊。

再說「不變隨緣」，不變如水，它的本質二氫一氧，卻無固定形狀，視乎裝載在什麼容器，或長或方或圓，而有不同面貌，這就是「隨緣」。不變隨緣，「不變」是真常心，可以演出萬法。「隨緣不變」見本體，「不變隨緣」是妙用」，這兩者雙劍合璧，自在無礙。

當然，達到「變」的層次，那是佛菩薩的境界，凡夫修行，畢竟仍是在「隨緣」上打滾，應從「隨緣不變」開始，正如《心經》講「色即是空，空即是色」，不能調轉次序說「空即是色，色即是空」，由色悟空，才可進一步由空入色。