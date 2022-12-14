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父親手表失而復得

〈每日驚艷〉張宏

我的手腕戴了一只需要上鍊的手表，是先父的手表。這手表離奇地失而復得，要記錄下來。

大約一年前接受訪問，展示6件最有意義的物品，其中一件，就是家父在21歲離開印尼家鄉，萬水千山到中國留學時，爺爺送給他的手表。離鄉背井幾十年，他身邊的東西賣的賣、失的失，只有爺爺贈送的這只手表不離不棄。

我童年時全家從北京移居香港，每天早上看到父親拿著手表，勤勞地上鍊，然後戴上手腕出門。他去世後，我珍而重之，放進儲存手表的盒子裡。

我在受訪後幾個月想找出來看看，但手表竟然消失了！「明明放在手表盒子，怎麼裡面只有其他表，爸爸的表卻不見了？」我翻箱倒櫃，所有盒子都打開，偏偏找不到父親的手表，心中戚戚然。

上星期忽然心有所感，想再找一次，於是重新拿出手表盒子，一打開，父親的手表竟然就在裡面，與其他手表共處一盒。

「沒有道理啊！上次明明打開所有盒子，所有物品一件一件拿出來看，偏偏沒有，為何今天竟然出現了？」我拿著手表，驚嘆不已。「可能手表明明在這裡，你卻心不在焉看不見吧。」女兒不以為然。

不論是視而不見或真的消失，難得家父「顯靈」讓我找到手表，我怕它再次消失，索性戴上手腕，每天上鍊，時間準確，踏實又安心。

北京 香港 印尼

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