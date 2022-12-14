大數據時代，互聯網、手機終端幾乎進入我們生活的所有領域，這大大滿足每個人之所想。比如打開亞馬遜 、京東、淘寶App ，查看塑膠拖鞋，一大推拖鞋便出現在你面前，任君選擇，方便至極；第二天再打開，拖鞋仍然赫然在目。

打開新聞App也不例外。你上次查過俄烏戰爭或世足賽事，再次打開時，所有新聞視頻均與俄烏戰爭及足球 比賽相關；你查過股市，各國行情就出現在你的眼前，還好心推薦各種股票供選擇買入，當然還附帶「令人心動」的理由。

這是大數據的功勞。互聯網記憶你的喜好，它可以捕捉到你哪怕一個極小的心思並給予滿足。

於是你在這種貼心的互聯網大數據中欣然自得，如同身邊有一個善於觀顏察色、準確揣摸你心理的伺者，精明地滿足你所有需求，沒有任何與你的渴望相逆之處。人們因此在自己願望的世界裡得到滿足。

然而世界上有毫無代價的獲得嗎？答案是否定的。

商家之所以如此精確洞悉你的所好，不僅僅是因為大數據聰明 ，你也有一分責任。比如你在貪圖方便時讓渡了你個人的信息，透露了你的興趣，然後帶來一系列的騷擾：商家不斷向你推介各類你未必需要的商品，讓你不勝其煩。

這只是一個簡單的例子。實際上，大數據絕不僅在商業推銷領域顯示其強大功能，在社會管理領域更顯出其威力，不論你是否自願讓渡，它都可以擁有你的信息，這是你在某個特定社會環境中生存決定的，由不得個人的意願，而這已是當今社會生活的常態。

事實是，過去根本不可能做到的比如大規模收集、處理、發布數據，現在可以在很短的時間內完成，精準快速到位，你只不過是大數據中的一個小構成。

大數據用於社會管理無疑大大提高了效能，現在的問題是，在此情況下，怎樣才能避免大數據對社會每個人的負面傷害？

大數據對個人隱私的威脅是不言而喻的，尤其是行政權力掌控之後，完全可以利用其對屬於個人領域自由權行為的控制、侵犯。這急切需要人們像發明大數據那樣去發明抵抗大數據侵犯的技術手段，包括制定法律並嚴格執行，否則，社會將會走向不可思議的境地，人類幾百年的艱苦探索所創造的自由民主公平公正的社會將毀於一旦。這種威脅是迫在眉睫的，世界已經有了先例。

由此我還聯想到智能機器人不斷進步而對人類的威脅。現在的科技發展，智能機器人的智力比人類可以更具邏輯、更聰明、具有更強的能力，繼續發展下去完全可能控制人類。有識之士已指出，智能機器人發展必須在人類可控制的範圍內，任何研究不應踰越這個範圍，否則，生物人類有可能被智能機器人控制而失去自己。

這絕非危言聳聽。