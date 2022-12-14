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隨緣與隨便

〈六合飛翔〉岑逸飛

常聽人說「隨緣」，這個詞已被濫用。許多人口中的「隨緣」，只是「隨便」，特別是一些人一旦遇上困難，無法做好事情，不想管或管不了的時候，總是會說：「隨緣吧！」那其實是一種口頭禪，成為推卸責任的藉口。

甚麼是「隨緣」？丁福保的《佛教大辭典》解釋「隨緣」：「外界之事物來，與自體以感觸，謂之緣。應其緣而自體動作，如水應風之緣而起波。」這樣說來，緣是到處都有，無時不在，緣的存在是一個過程，有聚有散，萬事皆有緣，有人緣、有機緣，而大分之，不外是順緣與逆緣。

隨緣雖然說是不執著，沒有分別心，一切都是自自然然，緣來緣去，但真正的隨緣，其背後要有正知正見。「隨緣」的「隨」不是盲目跟隨，而是有一定的原則，既是不怨、不躁、不強求，同時也要隨善緣；否則的話，人家要你吸毒，你就隨緣跟隨，不知反省，這就變成愚昧無知了。

「隨緣」是將各種不同的力量，組合在一起，這個和合的力量，所產生的結果，也許達到了預期的目標，也許落差很大，但無論結果如何，都能坦然接受。而許多人所誤解的「隨緣」，以為這是指遇到事情不需要努力，只要把種子撒到土裡，就不再再管它，要不要生根發芽也隨便它，這不叫隨緣，而是隨便。

其實「隨便」看似是無所謂，其實內心還是有所取捨的。口說「隨便」的人，做事態度往往流於馬虎。「隨緣」是認真的，如果把「隨緣」誤解為消極面對人生，那就變成「隨便」。隨便總是得過且過，順著當前環境，隨波而流，沒有立場，逃避問題，不思進取，聽天由命，那是隨便放棄，而沒有隨緣盡分的承擔。

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