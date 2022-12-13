或許是「飯戲攻心」和「正義迴廊」的聲勢太凌厲吧，大家是否忽視了另一齣地道香港 情懷的電影 「過時‧過節」？

開場那一幕冬節家人吃飯戲，已教我看得怵目驚心，每個細節都似曾親歷目睹，旋即勾起我不少童年的恐怖記憶。依稀記得有人咆哮、有人叫喊，也曾亮刀……，然後有家族成員從此就再沒出現了

「過時‧過節」電影裡的人物，也是似曾相識的，總有一個類似的人物出現在自己的生命裡。

毛舜筠的角色其實不甚討好，這個媽媽自以為堅毅不屈地扛起了一個家，家中事無論大小都經由她指揮，丈夫和子女都慣常聽她的安排，而她卻不自覺地進化成為惡聲惡氣的不受歡迎人物，吃力不討好。

她心底其實非常渴求家人的關懷，但丈夫和子女都不想惹她，關係自然疏離。這個媽媽耗盡身心之力，也只能停步於給家人煲湯煮送、清潔家居的低層次境界，跟家人的心靈溝通卻是近乎零。

我們「C9」一族，不是跟毛舜筠這個媽媽角色有太多雷同之處嗎？何嘗不是吃力不討好？

謝君豪這個沉默寡言的爸爸，是不折不扣的悲劇人物。他愛家人卻從來不懂表達，他一句話也許能道出了不少現代男人的心聲：「我不懂當別人老公，也不懂當人爸爸！」

親戚朋友的子女當中，總會有人像呂爵安的，你會很想抱抱他，真誠鼓勵他要加油；而Anson Lo是片中唯一的有趣角色，看見他就會開心笑，也可讓電影不至於太沉重。