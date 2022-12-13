香港人越來越關注動物權益，不少愛護動物人士開辦庇護所收容流浪貓狗。

我加入了一個救助貓兒的組織，由此認識了不少義工，其中一位是菲菲。菲菲是積極的動物義工，為貓兒尋找永久歸宿，向我介紹黃咪咪。她安排我跟黃咪咪見面，也許可視作相親。這貓兒精神抖擻、成熟穩重，我十分喜歡。黃咪咪則對我不冷不熱，總之牠不對我表示反感，我就當作牠是欣然同意加入我家。我把牠接回家，為牠改名阿Ben。

阿Ben一向身體強壯，不知怎的，去年開始消瘦，經獸醫檢查，證實老人家患上糖尿病 、腎病和高血壓 。人貓一樣，年紀長了，疾病叢生。我先生把阿Ben的健康狀況告訴菲菲，菲菲知道消息後極為擔心，打算前來探望貓兒。

見面前我反覆思量，到底阿Ben是否記得恩人；要是牠把人家忘掉，人家一定失望，我也不好意思。所以事前我不斷向貓兒進行身世複習，希望牠記得往事，見到菲菲時熱情相待。

菲菲才進來，我就留意阿Ben的反應。阿Ben只是安靜地坐著，看著菲菲。菲菲撫摸牠的頭，不停地叫「黃咪咪」、「黃咪咪」，在她的心目中，世上只有黃咪咪，沒有阿Ben。我覺得尷尬，委實對不起菲菲，我清洗了黃咪咪對菲菲的回憶，搶去菲菲與黃咪咪的美好日子。

菲菲似乎猜中我的心思，不停解釋貓兒不比狗兒，不會對人產生深厚的感情，對人的記憶不會太深刻。她說話的時候神情自若，似乎並不介意黃咪咪忘記她。她擔當安慰我的角色，反客為主。因為愛貓兒，愛屋及烏，她照顧我的感受，實在非常體貼。

我先生請菲菲坐下，主客開始閒聊。其實雙方的關係有一點奇怪，你說我們是朋友嗎？可算不上；是陌生人嗎？又不至於。為了打開話匣子，最佳切入點是動物。

菲菲憶述阿Ben，即是黃咪咪的出身。她交代當年人貓如何邂逅，她把貓兒帶回家的原因和經過，娓娓道來，鉅細靡遺。就在這個時候，阿Ben走過來，牠本來坐在一旁，誰料到牠竟然跳到沙發旁的小桌子上，坐下看著菲菲，默不作聲。菲菲摸牠的頭，牠稍微昂起頭來，瞇眼享受。

菲菲一直叫「黃咪咪」、「黃咪咪」，阿Ben靜坐不動，喉頭還發出「咕嚕咕嚕」聲。阿Ben認出菲菲了！經過一番動腦，聽到菲菲敍述自己的身世，牠到底想起往事，記得故人。為了報答恩情，牠主動走到菲菲面前。貓兒並非無情無義之輩，只是習慣慢條斯理的生活風格，所以連在腦袋翻查資料也是慢吞吞的。阿Ben就是這樣陪伴菲菲，人撫摸著貓，貓接受撫摸，一切盡在不言中。

菲菲離開後，我覺得阿Ben不大開心，牠躲在一角，動也不動，也許牠浸泡在昔日時光，也許牠在思索貓生。我叫牠，牠不回答，甚至連耳朵也沒有動。我忽發奇想，叫牠「黃咪咪」，牠仍然不作反應，我先生提醒我，要使用菲菲的腔調叫牠。菲菲是北京 人，廣東話發音不太準確。於是我模仿她的口音，「黃咪咪」三個字語音方落，阿Ben反射作用似的轉過頭來盯著我，眼睛睜得大大的，目光炯炯，眼裡有情。

之後我再利用「菲腔」叫「黃咪咪」，阿Ben都有同樣反應；當我用自己風格叫「阿Ben」，牠就不管我。不論人、物，皆有情意。