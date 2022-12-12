前陣子媽媽經常投訴女兒，說她的成績一落千丈，向來保持中上成績的女兒，頻頻失手落後於人。

過去談及15歲女兒近況時，媽媽難掩憤懣，但都不及這天的歇斯底里，她的臉皺成一團，看她幾近要哭出來了：「怎麼辦呀？我發現我女兒有割腕傾向呀！」

事情是這樣的，大概幾個越前，媽媽發現女兒的被子有血跡，當時以為是女孩的月事，所以沒加留意；後來發覺血漬出現得頻密，問她又支支吾吾，終於在女兒房間的抽屜裡到了一把剃刀，上面染著血跡，媽媽發現時如遭雷擊！

年輕人割腕的激烈行為不會是突如其來的，大多有跡可循，可惜家長普遍只單純緊張子女的成績，錯過了及早介入協助子女梳理情緒的黃金機會。

其實，她女兒的精神狀況早已出了岔子，她經常嗜睡不願起床，一星期會曠課三天，媽媽卻認定她是懶惰；她時常表示身體不適，比如頭痛、胃痛、肚痛，媽媽則認為她是找藉口不上學。

又或者她胃口愈來愈差，連平常最愛吃的食物都提不起勁吃，媽媽卻以為她是愛漂亮減肥。

而最該令人起疑的，是女兒的性情大變，本來活躍好玩的女生，突然變得悶悶不樂，做什麼都提不起勁，脾氣也愈來愈差，動不動就發飆，尤其是跟媽媽對著幹。

我坦誠告訴媽媽，她女兒很大機率是患上抑鬱症，應該盡早求醫！