上回講到，如果想好好利用時間，必須在每天的轉折點停一停、想一想，將一天的時間分段式處理，不同時間處理不同的事。

做一個重要決定，往往令自己「心智疲勞」，你可能花一、兩小時思考、參閱有用資料，但做完這個決定後，如果又要做另一個重要決定，連續不斷做決定則會漸漸疲倦，消耗自制力、決策力以及其他執行能力。

因此Josh Davis建議以下四點，避免心智疲勞︰一、早上是最高效率時光，首先完成你當天最重要的工作，以免精力被無數個小決定消耗掉；檢查日常電郵、看手機 、媒體、電視前，先做這件重要事情。

二、開始全日工作時，什麼都不看，先看當日的待辦事項，區分各事項為「重要決定」、「創意」或「其他雜項」；安排稍後時段，例如午餐後昏昏欲睡的時候執行雜項。

三、只用下午一、兩個小時，回覆平常電郵，令你在其他時間可更專注於重要問題或發揮創意的事務。

四、在忙碌工作的前一晚，先做一些決定，以便翌日只須再評估一下就可以完成。

每天只有24小時，為自己「創造」一段高效率時間，做最重要的工作，其他事情留給低效率的時間，便可更好地分配時間。（最重要的2小時．二）