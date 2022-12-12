某天傍晚，遇見同住在靠近唐人街半面山坡社區的夏方，兩人沿公園散步。

五年前，夏方與父母親由香港 屯門區移民來海外，透過銀行貸款購置公寓二樓居住。由於疫情影響，他一直居家辦公，上月開始，每逢周五返公司上班。

忽然夏方撩撩口罩 ，嘀咕一聲：「原先公司主管退休，安排來了新主管，叫威爾遜先生。」我逗樂地說：「新官上任三把火，盡量打好關係。」夏方笑著說：「聽人說，威爾遜先生之前長期在香港九龍城分公司工作，我逢周五上一天班，大家在室內都戴口罩，連真正模樣都沒見過。」

說著說著，夏方嘆口氣，說離他住家附近有一幢公寓，這些天不知誰家養了寵物犬，一連多天似乎上了定時鬧鐘，近凌晨時叫喊震天，搞得他入眠不了。

我提建議說：「不妨打電話報警求助一下，看看有無效果？」

過兩天，夏方打電話告訴我，狗吠聲消失了。

又在傍晚碰見夏方，他心情不錯，口吻神祕地說：「你猜猜，我們新主管威爾遜先生住在哪個社區？」我想都不用想說：「聽你這麼說，威爾遜先生住在我們社區吧！」夏方忍住笑說：「你一猜即中，威爾遜先生與他太太最近搬來本社區了。」

沒想到，周五進辦公室的夏方打電話給我，聲調哭笑不得。

他說，午間休息與同事聊及寵物犬擾人一事，恰好威爾遜先生走過；威爾遜先生目光驚訝地看著夏方，說他家那條寵物犬叫棉花糖，可惜不像棉花糖，警察 為此上門找他太太了。

而威爾遜先生講的「棉花糖」，正是「上定時鬧鐘」的寵物犬，威爾遜太太養的。

原來威爾遜先生與太太搬入社區前，先前養的寵物犬不慎走失，因而去寵物店重新挑選。不料新養的寵物犬每到凌晨就叫，百般設法阻止仍不停嘴，後來警察登門，威爾遜太太即刻把寵物犬退還給寵物店。

夏方一聽，趕緊向威爾遜先生道歉，說給他們惹麻煩了。威爾遜先生反而坦率說，是他家錯在先，他要幫太太說對不起。

在香港公司工作年間，他認識很多香港朋友，清楚華人性情含蓄內斂，西人性格外露，中西方文化有差異，但他喜歡有話直說，這樣才能及時處理好事情，這叫和諧相處，守望相助。

我讚不絕口地說：「威爾遜先生說出和諧相處、守望相助等詞語，可見學中文下足功夫。」

後來有一天，散步時又再碰見夏方，我問：「威爾遜太太還養寵物犬嗎？」

夏方點點頭說：「我見過威爾遜太太，她與威爾遜先生都是很好相處的人。」

說曹操曹操到，抬頭望見威爾遜先生與太太走來，威爾遜太太抱著一條穿有泰迪裝的寵物犬，還替寵物犬戴著花口罩，威爾遜太太說：「牠也叫棉花糖，乖巧聽話，很得人愛。」夏方開懷說：「和諧相處、守望相助，這條棉花糖長得可愛，當然人見人愛。」