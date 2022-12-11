我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

久違的飛行感覺

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

2020年新冠病毒的出現，不只奪取人命，改寫了人類歷史，還改變了人類的生活習慣。各地採取封關措施，世界彷彿停頓了，大家活在閉關狀態，宅在家中與手機為伍，消磨時間。各行各業備受打擊，當中旅遊航空業更加首當其衝。等了接近三年，隨著香港放寬入境限制，終於可以出行了，有朋友迫不及待組團旅遊，我選擇到海外探親，一見分隔多年的摯愛。

差不多三年沒有出行，收拾行李都有點手忙腳亂，又要帶藥傍身、又要帶快速測試，總是擔心有所遺漏。

踏入機場，有點陌生的感覺，已經忘記了出境及登機手續，總之就是忐忑。

久違的安檢手續、久違的機場大樓、貴賓候機室寰宇堂、擔擔麵，還有久違的機艙座位，所有的回憶一一重現眼前。雖然疫情嚴重，但機管局沒停下腳步，利用這兩年多空窗期，全速推進興建第三跑道，令整個項目準時於今年完成，且於11月25日啟用。

登機閘口放了好多擺設，不再給人冷冰冰的感覺。Check in及登機閘口過程好順利，地勤人員好有禮貌，勾起當年在航空公司工作的美好回憶。

感謝入境處、機管局及國泰航空前線後勤同事的努力，令每個旅客出入境安心放心。

香港逐步復常，希望香港經濟也可以逐步起飛，人人生活回復正常。

香港 機場 疫情

上一則

台北故宮也沒有 康熙、日皇都愛的「十二花神杯」登場

下一則

威尼斯的生死悲歡

延伸閱讀

陸金所香港將終止零售業務 市場震驚

陸金所香港將終止零售業務 市場震驚
多元群體攜手 力挺白紙運動

多元群體攜手 力挺白紙運動
譚耀宗：港若無律師接案 黎智英可送內地審訊

譚耀宗：港若無律師接案 黎智英可送內地審訊
香港支聯會煽動案不設陪審團 鄒幸彤：不意外

香港支聯會煽動案不設陪審團 鄒幸彤：不意外

熱門新聞

1886年斯卡拉歌劇院演出第一幕末的插圖。（取自維基共享資源）

最偉大的情人

2022-12-04 02:02

回味似水年華

2022-12-08 02:01

上帝的預謀

2022-12-05 02:01

掐不死的溫柔

2022-12-06 02:01

爸爸不見了

2022-12-09 02:01

發飆的家屬

2022-12-03 02:01

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室