2020年新冠病毒的出現，不只奪取人命，改寫了人類歷史，還改變了人類的生活習慣。各地採取封關措施，世界彷彿停頓了，大家活在閉關狀態，宅在家中與手機為伍，消磨時間。各行各業備受打擊，當中旅遊航空業更加首當其衝。等了接近三年，隨著香港 放寬入境限制，終於可以出行了，有朋友迫不及待組團旅遊，我選擇到海外探親，一見分隔多年的摯愛。

差不多三年沒有出行，收拾行李都有點手忙腳亂，又要帶藥傍身、又要帶快速測試，總是擔心有所遺漏。

踏入機場 ，有點陌生的感覺，已經忘記了出境及登機手續，總之就是忐忑。

久違的安檢手續、久違的機場大樓、貴賓候機室寰宇堂、擔擔麵，還有久違的機艙座位，所有的回憶一一重現眼前。雖然疫情 嚴重，但機管局沒停下腳步，利用這兩年多空窗期，全速推進興建第三跑道，令整個項目準時於今年完成，且於11月25日啟用。

登機閘口放了好多擺設，不再給人冷冰冰的感覺。Check in及登機閘口過程好順利，地勤人員好有禮貌，勾起當年在航空公司工作的美好回憶。

感謝入境處、機管局及國泰航空前線後勤同事的努力，令每個旅客出入境安心放心。

香港逐步復常，希望香港經濟也可以逐步起飛，人人生活回復正常。