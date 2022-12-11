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港式地道美食

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

終於可以開始倒數回港的天數了，還有個多月就能再嘗家鄉美食了。

好友們無不清楚本人的饞嘴品性，已紛紛給我安排回港美食。

無限感激之餘，我是老實不客氣地來個說明，什麼大菜呀、fine dining呀，請免了，倒是有太多地道小吃，我是迫不及待想趕快去逐一品嘗呢！

雲吞麵，是首選！全個世界沒有一處的雲吞麵，可以媲美香港的出品，單是想像那碗端到面前的熱騰騰極品，已讓我不停乾吞口水了。

先趁熱喝一口有韭黃的湯，然後快速吃麵，再送一粒雲吞進嘴裡…，那真是無與倫比的享受啊！

牛雜麵同樣是香港最美味，尤其是那肥美的牛腸。

我當然清楚這是極邪惡的食物，我們這把年紀更不應吃吧，但兩年來才可吃上第一碗，你就別管我好了。

其次是魚蛋粉、牛腩河、車仔麵、豬肝肉丸粥、豬肝腸粉、梅菜蒸鯇魚、綠豆沙等等，統統都是由小吃到老的至愛，一定要逐一品嘗。

回到香港又怎能不光顧茶記？這個有點兒傷腦筋，因為有太多好吃的，可能要分開來吃了，比如是咖喱牛腩飯加雪糕紅豆冰、熱奶茶加蛋撻和菠蘿油、沙嗲牛肉通粉加厚蛋治。

港式豉油西餐也是我的至愛，在倫敦時常會思念那牛尾湯、茄汁燴牛脷飯和香芒大蝦沙律…。

我已經開始戒飯戒甜減肥，作好準備回港大吃一番的準備呢！

香港 美食

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