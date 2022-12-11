孔子講人生三戒：戒之在色；戒之在鬥；戒之在得。這三戒與佛學的「貪瞋癡」三毒相對應。追求色欲是愚癡；爭鬥是瞋心；而「戒之在得」的「得」，畢竟還是一個「貪」字作祟。孔子是從年齡上看這三毒，青少年最需要戒愚癡；中年人則要戒瞋心；老年人反而要戒貪。

什麼是「貪」？貪字拆開來看，上面是個今字，今字的篆文看起來像緊握的手，下面的「貝」是原始貨幣 ，「貪」字就是手緊握著錢，不知足。故聖嚴法師說，想要的超過需要的，就是「貪」。人的需要，其實不多，但想要的，卻是太多，這會造成貪得無厭，欲壑難填。

「貪」是人性，凡夫很難不貪，如今消費社會，美食 華衣，豪宅名車，都是向著人的貪念招手，但「貪」不僅是令人成為物質的奴隸，還有很多無形的貪，朝向的目標，就是「得」。

因貪而得，得到些什麼？最低層次的貪，是貪利、貪錢。「有錢使得鬼推磨」，有了錢，什麼東西都可買到，只是買不到幸福，買不到愛情。

較高層次的貪，是貪權。貪錢是滿足物質欲，貪權則可滿足支配權。更上一個層次的貪，則是貪名，得到別人的稱讚或羨慕，可滿足虛榮心。

利、權、名，這是世俗的追求，到了莊子筆下，「聖人無名，神人無功，至人無己」，人們仰慕的聖人是不貪名，但最高境界是無己的至人。

年輕時前途難以限量，有貪念尚可理解，但何故人老了，老而彌貪，要孔子苦口婆心，勸喻「戒之在得」？會不會是隨著自己老朽，能抓住可以享受的東西愈來愈少，恐懼自己快被世界拋棄和淡忘，毫無安全感，不得不努力盡量抓住身邊所有能抓住的東西，因此非貪不可？