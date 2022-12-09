近日友人傳來一個視頻短片，這是由當年香港 廣告界名導朱家鼎為「鐵達時（Titus）」手表第三度製作的廣告（空軍篇），此次是由周潤發 及吳倩蓮兩位巨星合作演出，在片中無一句對白和台詞下，除了周吳二人精湛的演技之外，最發人深省的卻是朱先生賦予的時間金句，「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。」

這是以二戰期間一段真實故事為背景所創作的，劉福洪是飛行員，才與愛人結婚，卻因抗日戰爭勇赴沙場不幸殉國，其妻陳影凡得知噩耗悲痛不已自殺殉夫。感人肺腑的情節、巨星的演

技、令人讚嘆的名句，讓「鐵達時」手表的聲譽造成空前成功。

「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」，這是個多麼莊重高貴的人生境界，苦難來臨時，現實生活中能企及者究在少數。到底要看透世事之外，還要具有不執著的精神力量。

老友愛莉曾在電話中告訴我，她舅舅的一段悲喜交加的往事。王舅舅曾是空軍翻譯官，新婚未及一年即隨軍赴台，原以為幾個月後即會回去，所以留下有孕愛妻照顧母親，豈知人算不如天算，二十年過去仍無返鄉端倪，在親友善意撮和下，只得结束單身孤寂生活，開始享受家庭的溫暖。婚後二十年兩岸相通，對岸傳來妻女均安的消息時，內心且喜且憂情緒起伏得很大，當他帶著現任妻子返家鄉探親，前後二任妻子大家以禮相待，彼此皆明白，四十年的分散隔離不是誰的錯，而是無可奈何的時代悲劇。

舅舅難免對首任妻子充滿歉咎之心，但十分感恩兩位妻子的寛容大度。他們有過一段靜謐美好的相處時光，就在返台前夕，前妻竟然把舅舅的一切身分證件，如台胞證等全撕毀，痛徹心肺的嚎淘大哭起來，那裡面有她四十年來的委屈、獨守空閨的寂寞、歷經生活中多少的驚濤駭浪

……。

翹首期盼團圓後，良人卻帶著另一女人回來的複雜心境，舅舅明白她心中的苦痛，補辦護照文件回台後，申請她來台同住，一年後她決定放下心中繮鎖而返鄉居住。

二十五年前我在漫遊長江的遊輪上，認識一位來自廣西梧州市的黃女士，她告訴我有一台灣飛行員，離家四十年後返回梧州故里，卻發現由於誤傳他因飛行事故而殉職，髮妻已在老母主張下嫁給了好友，好友不負當年所託照顧他的家眷，不但在艱難環境下養大他的兒女，還為自己母親養老送終。雖然自己在台有許多契機另組家庭，念及海峽對岸的親人，他絲毫不為所動，閒暇之餘以書法 繪畫自娛，兩岸互通後，輾轉得知除了老母已逝、其餘家人均平安健康，他悲喜交集地帶著多年來的積蓄返鄉，抵達之後才知道真實情況，他也陷入兩難之中，返台繼續孤獨生活不打擾親人的寧靜？或是留下享受晚年含飴弄孫之樂？最終他選擇了後者，出資購

一新公寓，常與兒孫來往，偶爾節慶也與好友夫婦歡聚。

以上兩則台灣空軍的故事中人，也都難能可貴徹悟「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」的智慧，才能真正的成就對方和自己。

很可惜朱先生壯年而逝，其美慧的巨星妻子鍾楚紅曾表示：「他已給了我全部，他是我一生的最愛⋯」這對才子佳人的故事，也為朱先生的金句做了最完美的詮釋。