50年代的香港是戰後的繁榮期，有大量內地移民遷入，人口迅速膨脹，雖然當時經濟一片空前繁榮，但由於大量人才湧入，供過於求，普遍人浮於事，工資低廉，生活相當困難。

當年能提供豐薪厚職的只有主流社會的外資企業，其中尤以英資企業，如：怡和、太古、滙德豐、和記黃埔的屈臣氏等企業，更是爭取高薪的主要目標和對象。

最近偶遇丁伯，談起他當年打入主流市場 屈臣氏瓶壓飲料公司，他由低層銷售員爬升至公司總經理的精采過程和成就。

40多年後的今天，當他興奮地娓娓道來，仍然引人入勝，內容又足以成為有意打入洋人主導市場的後來者的典範，即使今天說英語的西方世界，他那套成功史，依舊非常受用。

丁伯從懷中掏出一張他錢包內的一張舊照片，「你看我年輕時像一個怎麼樣的人？」我回答說：「英俊書生」。

他說：「那時我正是個寫字樓文員、會計員，覺得即使有機升上主管，薪酬亦不高，沒有前途，於是決定憑天賦機智和信心，投筆從戎，來個大轉彎；去投考英資屈臣氏公司的推銷員，改變跑道；從對『事』，轉為對『人』，相信一定有出頭天。」

丁伯在面試 時那股誠懇和機智，贏得人事經理的青睞，即使他當時還差三個月才能投考貨車駕照 ，也獲得許可在考到執照後重來面試。

意志堅決的丁伯，終於得償所願，從此，由執筆從文，變成操控貨車面對市場的銷售員，改寫了他往後的一生。

談到他當上屈臣氏飲品推銷員的第一天，駕駛一輛滿載一箱箱汽水（飲料）的貨車，帶著一個跟班出差，開始一份充滿挑戰性的工作，丁伯的語調，從興奮變為驕傲以及自豪。

他說：「想不到憑我的機智、靈活的頭腦和細心的觀察，居然在短期內，洞悉市場的運作，掌握提升業績的祕訣；知道怎樣和客戶老闆打交道、如何善用公司優惠、熟悉顧客購買的習慣和心理；明白商品曝光的重要、甚至細微到知道能引顧客注意冷飲放在冰箱的最佳位置，無一不精，一切做到得心應手，揮灑自如。

當年市場複雜，對手有：可口可樂 、七喜、綠寶、玉泉和維他奶等，競爭非常激烈。為了營造一個公平競爭環境，於是大家商議出一套和平共存、互利互惠的方法，避免惡性競爭，浪費金錢和時間，然後各出奇謀，互相競爭。

丁伯說：「當年我用機智和謀略戰勝對方，並贏得對手的尊重。」

在他從事銷售員短短幾個月後，便因優越的業績和表現，被提升成為銷售團隊的組長，掌管六名銷售員，指揮六部滿載汽水的大型貨車。

很明顯外行的丁伯創造出一個好的開始，是憑「觀察」了解市場，憑「思考」解決困難，憑「經驗」改善能力，經過一番努力和奮鬥才有的成就。

西諺有云：「好的開始，是成功的一半。」丁伯有精采的工作開頭，堅定的原則，加上不斷努力，尋求突破，屢創驚人業績，往後平步青雲，是必然的事。

何況他還有運氣，遇到精明而又有遠見的大老闆，能夠突破升至只有洋人壟斷的管理高層，可以說是一個罕見的奇蹟。

當問到他成功的秘訣是什麼？他的答案是「誠實」其次是勤奮、認真。

他表示，對上司除了要誠實之外，還要用腦、創新突破，重視業績；對下屬除了誠實之外，更要包容、獎勵、體恤和公正，他特別強調，絕不當眾責備下屬，視下屬有如子女。

這些都是丁伯很有見地的說法，深入淺出，讓人獲益不淺。