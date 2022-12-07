前陣子工作繁忙，忙到透不過氣來，為避免自己過勞死，決定強迫自己每晚停止工作，必須看幾頁書轉換精神。從書架找出Josh Davis《每天最重要的2小時》（Two Awesome Hours），此書絕對是為我而設，在沒完沒了的郵件、手機 信息、會議、文件、家務之中找到平衡。

作者研究成功人士，發現日理萬機且Multi-tasking的人，若想做事有效率，必須「停一停、想一想」。

何時停？怎麼停？其實每天都有機會，關鍵在於：一、設定「停頓點」。在各種事情之間的轉折之際，想想接下來要做什麼，優先處理最重要的事情；二、分配時間。需要大量專注力，或是令你變得情緒化的事，往往很花時間，請安排特別時間處理。

他提出的「停頓點」概念，十分有趣。專心工作或瀏覽手機時，若被打斷，例如有人過來討論、有電話打進來、要去洗手間，就不得不停頓。這些干擾有點討人厭，但可以把你帶離原本的出神狀態，重新評估接下來的時間應該做哪件事。

停了下來，就不要任由電腦螢幕帶著腦子和眼睛愈走愈遠，而是順便重整思維，思考接下來應該繼續？還是做另一件事？讓自己有空間做決定。最重要的2小時應該設在幾點？下回再談。（最重要的2小時．一）