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中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

小孩枉死

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

每次讀著小朋友被嚴重虐待的新聞，都會令我氣憤難平，情緒久久未能平復。

五歲的Logan（勞根）居於英國威爾斯一個寧靜的小鎮，有天家人報警稱勞根失蹤了；未幾，他那纖弱的身軀被發現於離家不遠的河裡，死時身上穿著他最喜愛的蜘蛛俠上衣和恐龍睡褲。

驗屍結果，小小勞根身上有多達五十六處嚴重傷痕，肝臟和腸臟爆裂，估計小孩死前曾被連續激烈施襲。CCTV清楚拍攝到勞根的父母把他的屍體扔進河裡，最終他的生母被判監二十八年，繼父判監二十九年，而繼父的十四歲兒子則判囚十五年，三個殺人兇手罪有應得。

但，其實勞根是毋須死的，只要各個單位有人多點關懷、多看一眼，是絕對可以拯救小生命的。

根據死因調查結果，其實早於勞根死前十一個月，他曾受傷被送進醫院，當時他的母親聲稱，勞根是不小心從樓梯摔下受傷的。當值兒科醫生竟然草草判斷小孩是意外受傷，卻壓根沒想去探究這小孩當時身體各處包括頭、耳、臉和手的多處新舊傷痕，是否屬於單一意外。

其實，當時其他醫護也在竊竊私語，這小孩的傷勢委實不尋常呀。可是，基於下級不敢挑戰上級的萎靡文化，沒有一人敢提醒高級醫生，就這樣白白錯過了拯救小生命的黃金機會。

原來，在勞根死前一天，曾有社工到訪，但家人以勞根患上新冠肺炎正在隔離為由，未能見面，勞根生存的最後一線機會幻滅了，最終死在三個惡魔手裡。

只要我們每人都能做多一點，更多無辜小孩是毋須死的。

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