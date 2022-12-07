人的習慣很難改變，佛經中有個故事講佛陀的弟子畢陵伽婆蹉，過去五百世中為婆羅門，生性驕慢，呼喚婢女已成慣性，每次過恒河，都喚河神為「小婢」，雖然佛陀要他向河神道歉，他還是慣性地向河神說：「小婢！莫瞋，我與汝懺！」

也許畢陵伽婆蹉的慣性，不是習慣，而是佛門所說的習氣。習氣又譯為煩惱習、餘習、殘氣、氣習、宿習等，義爲眾生在輪迴中由自己前世累積的善與惡業力、行為、喜好、習慣等殘留到今世，導致生來具有一些精神和行為方面的特徵。

大乘佛教唯識學派提出「種子論」，認為眾生持續造業，薰染識田，如同種下「種子」，發芽結果，帶入來世，這個過程稱為薰習。

佛教的習氣觀來自婆羅門教，印度 教也將習氣稱為「業的印痕」。佛教認為，習氣就像塵垢，頑固的附著在識上，即使用智慧的水浣洗乾淨，垢氣猶在；也像燃香的氣氛，即使香已燃盡，其香味尚未散盡；又如酒瓶，將酒瀉盡，其酒瓶裡仍然留有酒味，浣洗多次仍難消散。

習慣是後天的行為，日積月累而成；習氣則是一種氣質表現，連繫業力，更是煩惱的餘氣。以賭博為例，是一種壞習慣，但如果真有決心，還是可以戒賭的。但習氣則不然，賭的習氣因貪的煩惱而來，一個賭徒雖然戒了賭，但是遇上緣境，在言談見聞說到有關賭事、賭具的時候，仍不免有餘留習氣而生起喜歡的心念。

另一個例子是購物狂的習氣，下班回家路上會去逛精品店，逛完後再去逛商場，可能旁邊有夜市就繼續逛，自覺在撿便宜，買打折的貨品真的省了許多錢，卻從沒考慮得物無所用，但習氣使然，不知不覺錢就這麼花出去了。