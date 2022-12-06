小時候自有記憶以來，媽媽說話時總是聲如洪鐘、中氣十足。

吃飯時，我們小孩在鬧著玩，媽媽總會扯高嗓門嚷：「你如果不快快吃，我就把飯菜全部倒入廁所。」

晚間小孩們又自管玩而不乖乖睡，媽媽的吼叫聲畫破天際：「你們這群小鬼有床不睡，信不信我趕你們出去睡大街。」

媽媽是言出必行的，萬萬不能當她的說話為耳邊風，譬如她說：「信不信我打你，」她必定會當真下手。那次她手執雞毛掃帚追打我時，我避走到露台走投無路，媽媽逼近的惡人惡相卻愈變愈大！我立即閉上眼睛，迅速讓自己進入神遊太空 狀，這樣可以幫忙減少痛苦。

不過，這個神遊太空狀態同時害我時常發噩夢，有時還會尿床。在學校則無時無刻怕犯錯挨罵，所以小孩的腳步如同掛了鉛塊般沉重，垂頭、自卑、缺自信、缺安全感等伴隨著我成長。

我對媽媽倒沒有微言，反正天下所有當媽媽的，都是這個惡形惡狀的模樣吧，不然，怎麼有資格稱得上是媽媽？

升上中學，有機會到同學家裡玩，情況開始有變。我滿腹疑問，為何同學們的媽媽統統像喉嚨有毛病似的，說話時陰聲細氣，而且還會微笑，那種讓人感到暖暖的感覺，就叫愛嗎？

回到家，將憋得滿滿的悶氣傾盡，也是這個時候被家人貼上「叛逆」標籤，媽媽時常被我氣得半死。

凡事都是會有因有果吧！