西雅圖 緯度幾乎和冰天雪地的中國哈爾濱等高，所以1993年初我們一家三口移居西雅圖之前，估計西雅圖的冬天也一定很冷，不知道要帶多少衣服才夠？但是美國的親友們說，西雅圖冬天很少冰雪，除了隨身行李之外，什麽都不要帶。

不過，我們還是不放心，在行李中多帶了兩床棉被、幾件大衣外套和一條拉舍爾(RASCHEL)毛毯。

西雅圖的天氣果然比我想像得暖和多了，冬天結冰時間一般不會超過兩周，我們帶來的衣服基本上夠用了。

其實即使我們不帶冬衣到西雅圖，也很容易在當地買到便宜衣服。原來我們這個地域有個超級商場，裡面有幾十家大小百貨可以買衣服。但這個商場已經被拆掉，正在改建為辦公室、住宅和NHL培訓中心，我們買衣服的也失去了這個「中心」。

那時西雅圖的百貨店很多，如傑西潘尼 (JCPenney)、梅西百貨 （Macy's）和西爾斯 (Sears)，各種服裝、鞋帽應有盡有，幾十美元就可以買一件大衣或者風衣。

但是現在這些實體店都關了，其他百貨商場離我們較遠，我們本來就很少去，年紀大了，也不想開遠程車，覺得現在很難買衣服，所以一些舊衣物也捨不得扔掉。

其實買衣服並不難，只是對我們老年人而言，我的孩子都是在網路上買衣服，買到不適合的也可以退，但是我們老人對網路購物流程不熟悉，更怕買到不合適的要退貨很麻煩，所以只能在Costco 和一些小的實體店購買。

Costco有各種便宜衣服，但是檔次比較低，不過像我們夫妻倆根本不需要再買高檔衣服，來美國之後我幾乎不穿西裝，除了參加紅百喜喪之外，參加一般聚會也不穿西裝。八年前為應付親友婚禮，我買了一套西裝，後來就再也沒穿過。

現在家裡還有不少衣服，有些捐給舊貨店。我喜歡扔舊衣，但因為太太的反對而繼續保留下來，她說，現在的衣服質量不比以前，尤其是棉紗原料的衣服一定不要隨便扔掉。我不懂衣服質量好壞，但還是聽老婆的話留下。

其實扔舊衣很容易，但往往扔掉後卻忽然想到需要那件衣服，才發現不應該扔。但是不扔的話，衣服太多，占用室內空間，有時要找一件衣服都很難，所以扔不扔舊衣對我來說還是很困惑，既然太太反對，只好留下了。

我一名朋友公司的倉庫被一名賣房子的老人借用，裡面堆放很多衣服和家具，老人原本說是暫時借用，卻因為住進養老院，所有東西都不要了，於是朋友就要我把所有的衣物、家具都當垃圾處理掉。

我在清理衣物時，發現老人幾乎保留著一生所買的衣物，還有很多床上被褥和毛巾，大大小小的衣物和紡織品有幾百件，可以拿去捐給舊貨店，但是朋友嫌麻煩，讓我都扔到他倉庫外的垃圾車上。

其實平時就應該處理那些多年沒有穿過的衣服，或把它們捐獻出去，但是老人們都念舊，看到幾十年前的衣服，就會想起很多往事，把衣服扔掉可能把往事遺忘，而回味往事往往是老人們的最愛，這就是為什麽很多老人捨不得扔掉舊衣物的原因。