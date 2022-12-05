已記不起上次是哪一年留在家中看無線電視台慶直播，今年難得大兒子返香港 度假，兩代人一起看台慶，有出人意表的收穫。今年主題是傳承狂歡55，是典型無線電視一貫重視的節目，台前幕後人員傾巢而出，演員最關心出場次序及在台上的排列位置，因為這是代表自己受重視的程度。可能太久沒有看這類綜藝節目，好多新進藝人都不太認識，但內容豐富多彩，氣氛熱鬧。

最欣賞的是加插的感恩環節，由後輩向前輩讀出感謝信及獻花，還有向80年代的甘草演員致敬。當大家都可能關注那個動人時刻，我特別欣賞阿Bob，他扮演處境劇的演員角色，一口氣喝了多杯奶，明知是即場加碼被戲弄，但堅持到底，完成角色扮演，充分展現藝人的專業堅持，是大家學習的對象。

對於我們這代人，無線電視陪伴我們成長，看電視節目是主要娛樂，為了追劇每日準時守在電視機前面，名副其實的連汁都撈了，當時好多齣長篇電視劇的劇中人物膾炙人口，是我們茶餘飯後的話題。

在今天數碼年代，看手機 、上網看節目已大大取代電視機的功能，所以長篇電視劇要成功打入民心真的不容易，所以「愛‧回家」也算是一個異品，能夠成為近年最長壽的連續劇。希望電視台可以繼續製作精采節目，為市民提供選擇，亦可以為新人提供演出平台，繼續傳承演藝事業。