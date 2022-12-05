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看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

真相大白

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

早上隨意走到任何一間小學門外，可以輕易見到神情繃緊的媽媽，搖著孩子不停做 最後的提醒，內容都是千篇一律的。

「你上課記得不要講話，你要謹記聽老師的話，你千萬要專心，要留心老師講的每一句話，你要乖。」

無獨有偶，不少家長更會鄭重提醒這一句：「記得不關你的事，千萬不要理，當做沒 看到，切勿惹禍，知道嗎？」

對呀，事不關己，己不勞心嘛，切勿多管閒事呀，得罪了誰，也不會有好結果的，況且上學的目的是要努力學習，人家的事又與我何干？

可是，有天你的孩子卻跑來哭訴：「媽媽，今日陳小文打我，我去跟老師報告，但是陳小文竟然反說是我打他，明明好多人見到當時情況，但沒一個同學肯做證人。」若麻煩終於找上自己的門來，那怎辦？

記得小兒念小五那年，有天回家悶悶不樂：「媽，我不知應不應該跟老師講！」原來，當天休息時發生一件事，A同學向來喜歡欺負較弱的同學，那天他不停拍打體形肥胖的B同學，而C同學看不過眼，跑過去勸阻A同學。A欲打C時，被C推了一把，A跌倒放聲嚎哭，老師剛好在這一刻走進來，最後將C同學重罰。竟沒有人將事件的始末跟老師說個清楚，而我兒是整件事情的旁觀者。

翌日，我陪兒子到老師跟前，鼓勵他將目睹的重述一次，兒子跟B和C同學至今仍有聯絡，而那個A後來氣焰也不敢那麼囂張了。

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