跟女性朋友茶敘時，碰巧兒子打來電話找我談及一些小事情，跟他閒聊片刻掛線後，赫然發現同伴一臉狐疑地盯著我瞧。

「為什麼妳兒子會跟妳講這種事？」

我有點語塞，不懂如何回答。兩個兒子委實會慣常找我談這個那個的，還以為這是理所當然的呢！

「唉，我的兒子很少跟我談事情，我和他不論談什麼都是十問九不應。」朋友雙肩下垂歎著氣。「究竟妳有什麼辦法？」她單刀直入地提問。

我抬手猛搖：「哪有什麼辦法！」

我緩緩喝了一口奶茶，然後突然想起男神古天樂曾經說過的一句話：「我受不了吵鬧！」他說他最難忍受身邊女人吱吱喳喳說個不停呢。

「對，我在兒子面前特別靜，男生都吵不 得。」女友旋即不服氣：「什麼？我們當媽的難不成聊聊天談事情都有罪呀？」

我耐心地跟她解釋，隨著孩子的年歲增長，他們需要更多自由的空間，男生尤甚。若然他們一回家媽媽就追在背後不停的叨擾：「怎麼那麼晚回來？」、「快點洗澡！」、「先湯啦，趁熱呀！」、「今晚別又那麼晚睡！」、「喂喂，你今晚返要不要回來吃飯呀？」、「喂喂！你有沒有聽我講話呀？沒反應是不是聾了呀？」朋友終於笑了起來：「嘻嘻！好像在說我。」

我告訴她，兒子下班回家，我都只會簡單關心一句：「今日忙嗎？」然後就一直保持沉默，好讓他享受回家的寧靜。晚飯時，若男生是心情舒暢的，他會主動開心閒聊。但倘若他認定妳是不明事理的類別，他們是什麼也不會跟妳說的呢！