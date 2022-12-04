「慎獨」是儒家思想的重要內涵，是一種道德修養方法。那個「獨」字，本義是犬好鬥則獨而不群，用假借義，可解釋為單獨、獨處。

另外《詩經･大雅･抑》云：「視爾友君子，輯柔爾顏，不遐有愆，相在爾室，尚不愧於屋漏。無曰不顯，莫予雲覯。神之格思，不可度思，矧可射思！」似乎也表達「慎獨」的意思，就是即使在暗室不被人看到的地方，行為也無愧神靈，這是否「慎獨」的潛在含義？

朱熹在《中庸》的註釋，對「慎獨」加上新的看法，謂「獨者，人所不知而己獨知之地也。言幽暗之中，細微之事…人雖不知而己獨知之。」其實，早在上世紀70年代發現的馬王堆帛書，以及在上世紀90年代發現郭店竹簡的《五行篇》，則說明「慎獨」的「獨」，不只是空間的獨居、獨處，更是心理上的「未發」，或未與外物接觸時的內在意念。

儒家講「未發」，《中庸》謂「喜怒哀樂之未發，謂之中」﹔道家講「見獨」，《莊子･大宗師》謂「朝徹而後見獨，見獨而後能無古今」，這裡的「未發」或是「見獨」，內容不同而精神境界一致，有點類似西方現象學的先驗還原，即捨棄對現實世界的固有看法，回到純粹的先驗意識。

能夠「見獨」，要在隱微處見，故《中庸》說：「莫見（通『現』）乎隱，莫顯乎微，故君子慎其獨也」，慎獨的精要是慎微，以「微」形容道，莫如老子：「視之不見名曰夷，聽之不聞名曰希，搏之不得名曰微。」在佛法中，視之不見，聽之不聞，搏之不得，就是眼根所不能見，耳根所不能聞，身根所不能觸；是眼識到身識這前五識所不能了別的，說明儒、釋、道的「見獨」，都是超越感官經驗的。