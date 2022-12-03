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偉大魔術師

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「媽，妳看了嗎？」兒子興奮地問。年輕人有好東西，都會習慣傳給媽媽，分甘同好嘛！他剛剛傳來了殿堂級魔術師Penn & Teller最新一輯的電視節目「Fool Us 2022」的精采片段。

我和孩子們都愛看魔術，我們都同意魔術師是地球上最聰明絕頂的人類，看他們出神入化的變幻魔法，我們都被迷倒了，有時會打趣說：「也許魔術師根本就不是地球人，一定是太空來的高智生物啊！」

Penn & Teller這組合更是我和孩子們的頂級偶像，看他倆的最佳配搭，一個健談幽默，另一個則不發一言卻同樣極具幽默感，真是賞心樂事。他們將在英國巡迴演出，我早已購了票呢。

話說回來，兒子傳來的片段中，竟然有名魔術師能輕易把Penn & Teller騙倒。他那充滿幽默、看似輕鬆，卻又登峰造極的魔術表演，被Penn形容為世上最偉大的紙牌魔術師，他是Dani DaOrtiz。

Dani的演出，我豈止看一次，即使看完再看，都找不出丁點兒破綻來，唯有自圓其說：「這人一定是外星人，地球人又怎可能做得到呢？」

42歲的西班牙人Dani，已有超過30年的玩魔術經驗，打從四歲那年收到的魔術玩具套裝開始，就注定了他與魔術結下不解緣，在他今天的成就上要記一功。從12歲開始，每逢周末母親都會陪伴Dani乘巴士，長途跋涉到老遠的城市去，跟名師魔術師學藝。

天才也要碰上最佳土壤，方能茁壯成長。

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