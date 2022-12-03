古代的茶馬交易，筆者感興趣的問題有二，第一是用多少茶葉換一匹馬？第二是用什麼茶葉來交換？以明代為例，據悉明萬曆年間，一匹上等馬最多可換茶葉120斤。至於用什麼茶葉，明代戲劇大師湯顯祖有詩云：「羌馬與黃茶，胡馬求金珠」、「黑茶一何美，羌馬一何殊」，可見換馬的茶葉，不是黃茶便是黑茶。

茶有綠、紅、黑、白、黃之分，黃茶如君山銀針、霍山黃芽，即使在今天，也不甚普遍。當年的茶馬交易，主要是用黑茶，如湖南安化黑茶、雲南普洱茶、四川邊茶(藏茶)等。明代時黑茶被定為官茶，西北的茶馬交易多用安化黑茶。至於西南的茶馬交易，自然非普洱茶莫屬。清代前期是普洱茶大為興盛的時期，經雲南入西藏的普洱茶每月可達3萬擔。

明朝時稱普洱茶為普茶，明成祖朱棣曾下令取消天下龍團和鳳團等緊壓茶，但在邊境 雲南，這種古稱「團茶」的緊壓茶製作工藝保存下來。依照普洱茶的製程，又可分為生茶和熟茶。生茶直接將「毛青茶」蒸壓製成型，熟茶則在蒸壓製前加上「渥堆」工序，兩個月左右就適合飲用，而生茶則需再經多年儲存、經過「陳化」，始宜飲用。

在香港 ，安化黑茶並不普及。在50年代，安化黑茶一度絕產，以至默默無名，直至2010年上海世博，才再次進入茶人視野，成為茶人新寵，列為世博會十大名茶之一。

香港人最熟悉的應是普洱茶。如今快要踏上九運，九運是離卦，離卦屬火，而普洱茶雖是黑茶，但其外形色澤褐紅，內質湯色紅濃明亮，葉底也是褐紅，與火的形象相配，加上今日港人怨氣如有痰結，品普洱茶正好有逐痰之效。