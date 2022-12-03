我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」

普洱茶

〈六合飛翔〉岑逸飛

古代的茶馬交易，筆者感興趣的問題有二，第一是用多少茶葉換一匹馬？第二是用什麼茶葉來交換？以明代為例，據悉明萬曆年間，一匹上等馬最多可換茶葉120斤。至於用什麼茶葉，明代戲劇大師湯顯祖有詩云：「羌馬與黃茶，胡馬求金珠」、「黑茶一何美，羌馬一何殊」，可見換馬的茶葉，不是黃茶便是黑茶。

茶有綠、紅、黑、白、黃之分，黃茶如君山銀針、霍山黃芽，即使在今天，也不甚普遍。當年的茶馬交易，主要是用黑茶，如湖南安化黑茶、雲南普洱茶、四川邊茶(藏茶)等。明代時黑茶被定為官茶，西北的茶馬交易多用安化黑茶。至於西南的茶馬交易，自然非普洱茶莫屬。清代前期是普洱茶大為興盛的時期，經雲南入西藏的普洱茶每月可達3萬擔。

明朝時稱普洱茶為普茶，明成祖朱棣曾下令取消天下龍團和鳳團等緊壓茶，但在邊境雲南，這種古稱「團茶」的緊壓茶製作工藝保存下來。依照普洱茶的製程，又可分為生茶和熟茶。生茶直接將「毛青茶」蒸壓製成型，熟茶則在蒸壓製前加上「渥堆」工序，兩個月左右就適合飲用，而生茶則需再經多年儲存、經過「陳化」，始宜飲用。

香港，安化黑茶並不普及。在50年代，安化黑茶一度絕產，以至默默無名，直至2010年上海世博，才再次進入茶人視野，成為茶人新寵，列為世博會十大名茶之一。

香港人最熟悉的應是普洱茶。如今快要踏上九運，九運是離卦，離卦屬火，而普洱茶雖是黑茶，但其外形色澤褐紅，內質湯色紅濃明亮，葉底也是褐紅，與火的形象相配，加上今日港人怨氣如有痰結，品普洱茶正好有逐痰之效。

香港 邊境

上一則

落寞貴婦巴勒摩

下一則

舊物

延伸閱讀

20萬人黃碼 檢測公司「剛好」成立 雲南國企疑自肥

20萬人黃碼 檢測公司「剛好」成立 雲南國企疑自肥
防疫亂象… 雲南昆明庭審變街審 法官席地坐

防疫亂象… 雲南昆明庭審變街審 法官席地坐
王心凌綜藝節目僅播1集被喊卡 時隔2個月復播被迫改名

王心凌綜藝節目僅播1集被喊卡 時隔2個月復播被迫改名
雲南真有「國營食堂」 3葷2素19元 公司稱內部食堂 關瀏覽功能

雲南真有「國營食堂」 3葷2素19元 公司稱內部食堂 關瀏覽功能

熱門新聞

小眼睛的困擾

2022-11-27 02:01

且驚且嘆二三事

2022-11-29 02:00

出門旅遊要小心

2022-11-30 02:00

簡單的快樂

2022-11-26 02:00

空巢老王

2022-11-25 02:02

打工的故事

2022-11-27 02:00

超人氣

更多 >
未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包
生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10
爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄
女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷
快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...