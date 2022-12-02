朋友移居英國 ，往往有點幻想，以為是一個機遇讓生命有新開始，於是不少打工一族當起了老闆來，最容易入手的會是開餐廳。有朋友說打算開日式拉麵店，原因是款式固定，種類也少，相對容易掌握。問題是他只從個人觀感去看，並沒有想過顧客需要甚麼。而且拉麵這食品看似容易，但要控制好每個細節，也不是件簡單的事。

先是店鋪選址，得考慮顧客群是甚麼。可以從日本 到香港開設海外分店的「過江龍」作參考，要是只要求有高人流量，大可以在旺角、觀塘等開業，而且租金 相對便宜，但這些原籍日本的拉麵店，選址集中在中環一帶。過去拉麵店是庶民食堂，屬於男人的世界，但時代改變，現在的拉麵店主要顧客群是年輕女生，中環是商業中心，大量的寫字樓，確保了穩定的客源。其次，拉麵店和酒吧是很合拍的生意，簡單來說喝酒會造成肝臟的能量下降，導致低血糖，這個時候，人體就會發出訊號，需要甜食或者碳水化合物，這時候來一碗拉麵，正好補充了身體的空虛。中上環區一帶酒吧林立，自然成為了拉麵店最佳選址。

如果按照這套參考準則，大可在倫敦的博羅巿場開拉麵店，本身是歷史悠久的零售巿場，鄰近商業區，確保充足客源，拉麵這類異國風味，相信總會有一定的支持者。

選址後，就得設計主菜單，拉麵款式大概20多種，那種作為餐廳主角，可以從水質去考慮。美味的拉麵，關鍵在於那碗高湯如何帶出均衡的鮮味，以日本的高湯為例子，一般認為關東口味偏好鹹而濃郁，拉麵也以濃郁醬油湯底為主；而關西人則口味清淡，也喜歡甜味，拉麵湯底則以爽口的鹽味為主。背後原因是關東水質屬於硬水，有較濃郁的土壤味道，那只好以濃口醬油來掩飾味道；而關西地區的軟水水質比較容易融入食材的內部，所以湯汁清淡透明才受歡迎。英國大部份地區都是硬水區，例如倫敦、劍橋、諾定咸等，較多礦物質的情況下，拉麵應以濃味為主；如定居利物浦、曼徹斯特等軟水區，則推薦鹽味湯底。

最後是麵條，英國習慣以麵包為主食，同樣以麵粉製成的拉麵，相信較易融入當地人的胃口，可是麵粉的差異，就會影響了成品的味道。日本拉麵通常以黏性強的高筋麵粉製成，國產小麥收成量少，研磨時會保留麥粒外側皮的部份，本身香氣會較濃，而且會帶一點苦味，也就形成了拉麵獨有的風味。而英國麵粉通常認為愈白愈好，所以只保留麥粒中心部份，要是以當地麵粉製麵，大概做不好拉麵口味，最後還得購買日本產品，但運費成本又增加了。說了那麼多，只是開業的基本考慮，如果對烹調飲食沒有興趣的，可能到農場打工會簡單輕鬆點。