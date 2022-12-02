Tasting Menu

姑勿論閣下是喜歡或不喜歡，Omakase或Tasting Menu廚師發辦的賞味餐單，都是近年十分流行的飲食模式。尤其是米芝蓮食府，十居其九都附設賞味餐單供選擇，有些清一色只提供賞味餐單的，大多數更是廣受食客吹捧呢！

其實，賞味餐單的初心是相當單純的，主廚以最新鮮既珍貴的食材，經由多年努力鑄煉而成的廚藝，誠心為食客創造出一個又一個的驚喜！我非常欣賞每一位廚師的創意與毅力，可以想像要每隔最少三個月就重新推出新菜式，壓力該有千斤重呢！

倘若要忖量廚師推出賞味餐單，其實是為了控制成本的話，那就是壓根兒失去了對廚師的信任，這個遊戲已毫無意義可言了。

賞味餐單要達致surewin的境界，要客人自然流露出「嘩——呀！」的神情，每道菜的賣相極為重要。我見過不少菜像藝術品般漂亮，比如是Claude Bosi at Bibendum的那道韃靼牛肉，上面鋪滿了精緻的蔬果，像將整個夏日菜園都搬來砌出了這個迷你版，可愛極了！

論氣氛，玩得最出神入化的，當然是Fat Duck吧，吃魚生時給你配一個內置海浪聲的大貝殼，讓你儼如置身海邊。

不過，也曾見過不少走火入魔的例子，比如是送來的一隻美麗大碟，怎會是空的？噢！原來在右上角放了一顆經過特別處理的紅菜頭，若那是一顆小鮑魚或小蠔，我會較滿意其性價比呢！

要迅速刺激味蕾，不外乎是加甜、加酸、加鹹，不過也有不少廚師是重手得過了火的，比如是L'Enclume和The Hand and Flowers，是鹹得吃不下去呢！